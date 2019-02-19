台灣魷釣船爆炸 5菲籍漁工失蹤

2019-02-19

〔記者洪定宏、黃建華、呂伊萱／綜合報導〕高雄籍魷釣船「俊榮號」本月11日上午近7點，在南大西洋的福克蘭群島海域，突然起火爆炸，導致5名菲律賓漁工失蹤、1名越南漁工受傷，台籍輪機長奮勇救人，滅火過程也受傷，目前2人在烏拉圭醫院治療，沒有生命危險；確切的火警原因，須等漁船拖回港口勘驗，才能釐清。

俊榮號福克蘭海域出意外

「俊榮號」船上共有69人，1月下旬從南非開普敦港出發，包括台籍船長與輪機長等4人，以及菲律賓、越南、印尼、緬甸、中國等外國漁工65人，不料離福克蘭群島Stanley港北方約75浬處，船尾機艙突然失火。

一名劫後餘生的獲救印尼漁工拍下案發時友船試圖搶救「俊榮號」的影像貼到臉書，陳姓讀者提供給本報表示，漁業界人士看到影片都相當難過。

俊榮漁業公司強調，由於火勢太大，又衍生爆炸，船長乃緊急下令搭救生艇撤離，感謝友船、漁業署、外交部及福克蘭群島提供援助。外交部昨表示，目前失蹤的5名菲律賓漁工尚未尋獲，將持續協調英方積極搜尋。

高雄魷釣船俊榮號驚傳在大西洋海域起火，有５名菲籍船工失蹤。（翻攝自Aan Hen Sueke臉書）

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