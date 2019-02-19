門窗緊閉／一氧化碳外洩 老少配躺床上雙亡

2019-02-19

〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市萬里區一名洪姓男子與趙姓妻子同住，洪男岳母17日晚間因聯繫不上兩人報警，員警前往洪家查看，卻發現夫妻一起躺在床上，已氣絕身亡。警方初步調查，現場門窗緊閉無外力介入且無打鬥痕跡，加上遺體上有粉紅色斑紋，懷疑是一氧化碳中毒身亡，詳細死亡原因則待檢察官與法醫相驗後釐清。

洪男的王姓岳母向警方表示，本來與女婿、女兒相約吃晚餐，但時間到了卻找不到人，擔心出事才會請警方會同里長進入屋內查看，沒想到卻傳來噩耗。

丈母娘追人 驚見悲劇

警方調查，73歲洪男與47歲妻子被發現時就躺在床上，周邊還有嘔吐物，與中毒症狀相符，且房內門窗緊閉，而屋內瓦斯筒內已無瓦斯，懷疑兩人是因一氧化碳中毒身亡。

據悉，兩人於2006年結婚，育有一子，該屋是洪男購入放置書籍的處所，兩人平日居住在台北市；洪男本來預計整理完書籍後， 17日晚間要到岳母家用餐，時間到了卻找不到人，家屬推測夫妻兩人可能還在萬里的家中，擔心發生意外請警方破門找人，但開門時已經來不及。

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