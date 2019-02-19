考古被告侵占古文物 中研院研究員獲不起訴

2019-02-19

〔記者陳恩惠／台北報導〕中央研究院歷史語言研究所研究員劉益昌，將安平壺等稀有出土文物，放在自己的標本整理室，去年以個人名義借展，且是文物的保險受益人而被檢舉侵占，士林地檢署調查認為，這批文物非屬「文資法」規定的考古遺物，且劉尚未完成相關研究報告，此標本自始至終都在中研院，並無侵占意圖，予以不起訴。

2012年3月間，劉指示考古團隊鄒姓成員到嘉義進行探勘作業，農民挖水溝挖出疑似17世紀宜興紫砂壺、安平壺及醬釉四系罐等稀有出土文物，初步整理後送往中研院。

去年1月26日劉以個人名義，將這批文物借展新北市立鶯歌陶瓷博物館，策展解說牌也寫是劉「提供」，被檢舉未依文化資產保存法向所在地的嘉義縣政府文化局通報發現疑似遺址，也未依法列冊申報這批出土文物。

陶博館的協同策展人王淑津則證稱，她3年前就知道這批文物，想藉著展出找到對此文物有不同看法的意見，策展解說牌是她寫好但沒給劉校對，正常應寫「劉益昌考古調查」而非「提供」，檢舉人可能因此誤會。

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