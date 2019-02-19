偷2隻貓塞肚裝孕婦 港女竟從台灣出境了

2019-02-19

純種波斯 2隻市價20萬

〔記者徐聖倫、姚介修／綜合報導〕香港35歲女子李燕婷向新北市三峽的「愛的貓舍」聯繫，欲購買純種波斯貓遭拒，李女竟於本月5日（大年初一）搭機來台，潛入貓舍偷走2隻要價共20萬的波斯貓，當天從桃園機場搭機返港，從入境偷貓到夾帶貓出境才花了4小時；離譜的是，李女將2隻貓咪夾帶在衣服裡假裝孕婦，順利通過金屬偵測門出境。

入境到出境 僅花4小時

店家事後發現貓被偷走，憤而報警處理，並在臉書粉絲頁痛批李女是「香港之恥」。警方依竊盜罪嫌將李女函送新北地檢署偵辦，李女傳訊若不到則發布通緝。

拒還貓 店家轟香港之恥

貓舍張姓女負責人5日報案，表示家中門窗遭破壞，2隻貓咪人間蒸發，警方調閱監視器發現李女蹤跡。

張女說，去年7月，李女花14萬元向她買1隻波斯貓空運至香港，又追加想訂購3隻貓，還以學習飼養技巧為由到貓舍借住，她透過聊天發現，李女家已有5隻貓，之前向她買的波斯貓狀況也不是太好，於是婉拒再賣貓。

張女表示，李女知道大年初一只有她1人在貓舍顧貓，才挑這一天下手，被偷走的2隻貓叫Anngi、大力力，Anngi是5個月大褐眼母貓，大力力是4個月大的藍眼公貓，2隻都是白色波斯貓，共要價20萬元。

監視器顯示，李女從側門潛入，破壞紗窗進房間並將波斯貓裝袋，只花了15分鐘，立即到桃園機場，裝成孕婦神色自若搭機返港。

張女表示，貓咪放在衣服裡竟不會亂叫、亂動，還順利通關，懷疑李女給貓咪吃安眠藥。張女也指控，起初她質問貓失竊的事，李女一開始否認，連李女的丈夫也幫腔，直到在臉書公布監視器才承認，她認為這對夫妻真的是很無恥。

李女已透過通訊軟體向張女致歉，並將貓送到張女的香港友人家中暫養，經檢疫合格將擇日回台。

觀察未落實 航警被處分

據了解，李女通過金屬偵測門時，神情穩定沒有異狀，航警局檢查員目測也沒發現不妥，這名檢查員未落實觀察任務，已被處分。

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