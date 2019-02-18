扮警白嫖挨告無罪 提誣告卻駁回

2019-02-18

〔記者溫于德／台北報導〕梁男約女網友性交易，卻被指控佯裝成警察白嫖，高院勘驗梁的行車紀錄器發現，梁確實有自稱是「一般工程師朝九晚五」，改判無罪，自認被誣告的梁反過來求償700萬元；台北地院審理後認為，梁未提供錄音檔記憶卡供查證，且無完整對話內容，判決駁回。

刑事判決指出，梁男在網路聊天室認識女網友，提議以每小時2500元價格性交易，並相約在新北市的旅館開房間。

梁男事後卻被控，碰面後不但拿出刑警證件，還強調自己是「兒少法的刑警」，要女網友交出手機與證件，且路中見兩名制服員警經過，梁還對警方說「嗨，學長」，並警告「若不乖乖配合，就回警察局做筆錄」等語，但梁完事後卻不付錢。梁男到案否認指控，認為女方臨時加價2000元遭他拒絕，才會誣陷他。

一審採信女網友主張，認定梁男確實未說過是工程師，依強制性交罪判刑3年4月。

梁男上訴後提供行車紀錄器檔案喊冤，確實曾說過自己是工程師，未佯裝警員，且經旅館監視器畫面可知，2人入房前互動自然，女網友甚至還勾他的手。

高院勘驗檔案認為，梁男有說「我就一般工程師朝九晚五」，另也設法找來其中一位與梁擦肩而過的警員作證得知，「梁當下未與警方打招呼」，去年4月改判無罪。

梁男後來也對女網友及莊男連帶求償700萬元。北院民庭認為，梁雖以同一段錄音檔作為證據提告，卻未提供記憶卡供查證，或譯出完整前後文供對照，加上案發前3人素不相識，難以認定被告會故意誣指，駁回梁的請求，可上訴。

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