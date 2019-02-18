色姊夫迷昏小姨子 妹婿回家撞見

2019-02-18

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕已婚的陳男垂涎小姨子小美（化名）美貌，竟到情趣網站買「迷幻水」迷昏小美，再襲胸撫腰，所幸小美的老公剛好回家，陳男嚇得奪門而出，小美才未受侵害，新竹地院依以藥劑強制猥褻罪判色姊夫2年徒刑。

判決書指出，陳男2017年10月在情趣網站購買名為「迷幻水」的不明藥劑，在小美前去他的洗車店洗車時，趁機將迷幻水加進小美帶去的冬瓜檸檬飲品中。

小美喝完頭暈不適、全身無力，陳男見藥效發揮，便以她身體不適且順道拿東西為藉口，開車載小美回她的住處，且隨同進入屋內。

小美坐在床邊嘔吐，陳男假裝幫忙拍背，卻趁機襲胸撫腰，小美出言制止，陳男才收手，這時小美先生正好回家，陳男立即逃逸而去。

事後小美懷疑遭姊夫下藥，在先生陪同下報警，並抽血採尿化驗，陳男見難逃法網，坦承犯案。

法官認為，陳男身為被害人姊夫，罔顧倫理，竟以藥劑欲迷昏親人，事後小美心軟，見姊夫與姊姊辛苦開洗車店，決定不提民事求償，且願意原諒他，新竹地院依以藥劑強制猥褻罪判刑2年、緩刑5年，陳男需向公庫支付15萬元。

情境照

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/