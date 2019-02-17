保一實彈操給仕紳看 基層轟反恐演練淪表演秀

2019-02-17

警友會進入訓練中心觀賞 專業技能還被拗攀降清牆面

〔記者吳昇儒、陳恩惠／綜合報導〕維安特勤隊是我國國家級的反恐特勤組織，實彈演訓向來不對外公開，只在重要外賓到訪或國慶等特殊情況場合進行成果展示，最近卻傳出保一總隊月前招待警友會，竟安排維安特勤隊進行實彈演練，淪為公關道具表演給來賓觀賞，引發基層一片罵聲。隊員指出，接受嚴苛訓練是為了保國衛民，怎能淪為餘興節目。

保一總隊警友會去年12月20日，在保一新屋營區舉行第六屆第二次會員大會，沒想到當天行程不僅是參觀反恐訓練中心，保一還特地安排30多名特勤隊員進行實彈演練，供「貴賓」觀賞。但保一員警透露，反恐訓練中心是重要敏感單位，人員進出均須嚴格審查，一般民眾不宜進入。

一名「被迫」實彈演練供大家娛樂一下的隊員，忿忿不平地說，突然接到通知說要實彈演練，原以為是訓練課程，要展示成果讓長官驗收，沒想到，居然是為了讓參加警友會的地方仕紳觀賞，「太不尊重特勤隊任務，也浪費人民血汗錢」。

保一總隊：警友會參訪無不妥 出公差整理隊部 非針對特勤隊

隊員認為，過去反恐實彈演練曾在國慶日、或是重大國際交流場合展示，會覺得非常光榮，也是演練讓國人及國際人士了解訓練成果，展現我國反恐的戰鬥力；這與邀請民間團體到管制區看「表演」，不可同日而語。

此外，也有隊員反映，維安特勤隊的專業技能訓練是為了出任務，沒想到學了攀降，去年竟被要求「運用技能」清理廳舍牆面，還曾被拗公差去油漆司令台。

保一總隊回應表示，當天是為了讓警友會了解總隊員警訓練情況，藉此提升員警士氣，現場除了進行警友會的工作會報，也頒發獎金慰問員警，尚無不妥。至於出公差整理隊部環境，並非只有維安特勤隊，所有大隊同仁都有參與。

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