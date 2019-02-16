2019-02-16

〔記者鄭琪芳／台北報導〕昨晚第108000021期大樂透，頭獎連3摃，獎金1.59億元累入下期；大樂透「春節大紅包」最後一次開出，共開出21組、中獎注數22注，其中20組單注獨得100萬元，1組2注各得50萬元。

另外，昨晚第108000040期今彩539及雙贏彩，頭獎則雙雙摃龜。

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