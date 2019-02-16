逆子砍母頭、丟下中庭 檢：神智沒問題還卸責

2019-02-16

〔記者周敏鴻／桃園報導〕35歲男子梁崇銘去年10月17日晚間，在桃園市中壢區陸光街一處社區的12樓住處，持刀朝母親頭部及雙臂重砍37刀，眼睜睜看她失血過多氣絕身亡，還殘忍砍下頭顱、左手腕，並將頭顱從高樓丟下社區中庭，震驚社會。桃園地檢署昨天依殺害直系血親尊親屬罪嫌將這名逆子提起公訴，並建請法官量處最嚴厲之刑；梁男目前收押中。

起訴求處最嚴厲之刑

梁男犯案後曾稱，行凶前2天施用安非他命，導致神智不清、記憶不佳，只記得有與警方對峙，完全不記得犯案過程；不過檢方調查後認為，梁男應訊時對於吸毒的事記得清清楚楚，「神智顯無問題」，犯案當時未飲酒、精神狀況應與常人無異，不記得案發經過等說法根本是推諉卸責之詞。

斷頭再高樓拋摔 泯滅人性

檢方補充，梁男將母親頭顱砍下後，從高樓拋摔落地，手段凶殘、令人髮指，顯已泯滅人性，所生危害甚鉅，惡性匪淺，且他犯後未能誠實面對司法程序，避重就輕、飾詞圖卸、態度不佳，因而建請法官量處最嚴厲之刑。

梁男有吸毒前科，當天晚間6點多，在住處與母親發生衝突後，拿出開山刀、菜刀追砍母親，梁母倒地後，他還喪心病狂朝母親頭部猛砍，並將砍下的頭顱奮力丟出窗外，梁母頭顱落至社區中庭地板上，社區居民聽到爭吵聲外出查看，目睹摔爛的頭顱、受到極大驚嚇，慌張向警方報案。警方趕抵，梁男拒絕開門，與警方僵持，最後警方找來消防隊員協助破門才進入梁家，看到猶如人間煉獄般的分屍現場。

檢警相驗，確認梁母頭部有10道、雙臂上肢有27道重砍傷痕，胸、腹也有多處淺層刀傷，因出血性休克、中樞神經休克死亡。

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