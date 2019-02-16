癌父老淚縱橫：我兒死得好冤

2019-02-16

〔記者謝武雄、許倬勛／桃園報導〕謝姓男子趴擋風玻璃喚不回妻子，反被甩出送醫不治，謝父受訪拭淚說：「兒子死得很冤枉！」他實在不清楚為什麼車子不停下來，讓一條人命白白犧牲。

稱媳婦回來一天又出走

謝父控訴，因為媳婦不守婦道，前年就跑到屏東和人同居，他要兒子別浪費時間找人，兒子仍帶著小孩南下找她2次，最近好不容易將媳婦帶回來，沒想到只在家中待了一天就跑掉，兩人才會相約2日晚間見面談判，沒想到兒子卻因此丟了性命。

還怨媳婦吸毒不顧家

據悉，張女有毒品、竊盜前科，謝父表示，媳婦婚前就開始吸毒，對他也不尊重，也因吸毒工作不穩定，三天兩頭就換老闆，對小孩也沒有責任感。

市議員邱佳亮表示，謝男和父母住在新屋，車禍後昏迷指數只有3，家屬擔心警方不積極處理，還拜託里長到警局關心，而謝家在當地非常單純，只是謝父身體不好罹患癌症，還要帶2個孫子。

鄰居則透露，謝、張夫妻倆長期工作不穩定，至於潘男的戶籍在新竹縣，居無定所、靠打零工為生，工作也是有一搭沒一搭的。

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