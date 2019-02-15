警察員額大進補 地方喊財政受不了

2019-02-15

〔記者李欣芳、沈佩瑤、賴筱桐／綜合報導〕今年全國警察預定進用5858人，加上年金改革後不少基層警察決定續留延後退休，各縣市警察員額可說極為充裕，卻也造成地方財政的重大負擔；桃園市長鄭文燦昨在行政院院會提出，希望行政院能予補助，鄭的發言獲新北市長侯友宜、台南市長黃偉哲、台中市長盧秀燕等人呼應。行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）說，院長蘇貞昌當場裁示內政部、人事總處與主計總處協調，針對經費與人力進行討論。

據悉，六都中桃園市今年要增逾700名新員警，台中市逾500人、台南市逾400人，新北市今年初到明年10月預定增補939人等；台北市則傳出拒絕中央今年的撥補，不過台北市警察局長陳嘉昌表示並未拒絕，而是還在評估中，因北市上月剛補245名員警，跟預算員額僅差111人，未來若有治安上需求，當然還是得補。

地方首長幾乎異口同聲說，增補到地方的新員警對財政是沉重負擔。台南市長黃偉哲說，1警薪資加訓練等費，合計1年要100萬元，400人1年就要4億元。

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