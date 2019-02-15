女大生以為只賣笑 變態表兄弟迷姦還錄影

2019-02-15

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕1名女大生上網找打工機會，誤信「只陪酒、不交易」陷阱，慘遭一對變態表兄弟輪流性侵，還被拍下不雅影片恐嚇，女大生勇敢報警揪出2匹惡狼，桃園地院將2人各判刑9年5月。

勇敢報警逮2匹狼

在北部就讀大學的受害女大生，因經濟需求必須打工，2017年11月上網尋找工作機會，瀏覽到35歲趙姓男子在臉書張貼的「徵求陪酒坐檯」訊息，詢問後對方回應只要陪客人玩遊戲、喝酒、聊天就好，每次可賺1000到2000元，女大生允諾，趙男將她載到桃園市1家摩鐵房間等候，隨後載來同齡表哥，2人暗中將藥劑摻入酒裡。

女大生控訴，2人不斷勸酒，沒多久她的意識逐漸模糊，遭2人性侵，對方還持手機錄影，她昏睡到隔天才清醒。女大生事後以Line質問趙男，「老闆跟客人為何這樣對我？」「這跟你原本說的不一樣」等，沒想到趙男傳來不雅影片恐嚇她。

惡狼各被判刑9年5月

女大生鼓起勇氣報警，警方在趙男住處查扣存放影片的手機及電腦，2人否認下藥，僅承認趁女大生酒醉後性侵。但女大生體內驗出藥物成分，法官遂依「共同以藥劑犯強制性交」及竊錄、恐嚇等罪判處2人各應執行9年5月徒刑。

示意圖

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