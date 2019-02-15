怨女兒當不了台灣人 6旬男自殘抗議

2019-02-15

女兒年住182天 差2天才達門檻

〔記者王捷／台南報導〕差兩天，高中女兒當不成台灣人！

與中國妻離婚 想讓女兒當台灣人

64歲杜姓男子與中國籍妻子離婚後，為了讓在中國讀高中的女兒能當台灣人，這2年來多次奔走官署，因法律規定須在台連續居留2年、每年居留滿184天才符合申請資格，因她女兒住了182天差2天，不符資格，杜男誤以為官署刁難，前天氣得到移民署台南市第一服務站拿刀刺胸抗議，所幸送醫後已無大礙。

移民署指出，其實杜男的女兒可先依親來台讀書，讓在台時間增長，等他健康狀況穩定，會盡力協助讓他的女兒成為台灣人。

移民署建議 依親來台會協助申請

兩岸人民關係條例第17條規定，中國人在台合法居留必須連續2年，每年居住要超過183天才符合定居許可，也才有資格申請身分證。移民署初步了解，杜的女兒2017到2018年，這2年在台182天，不符合定居許可，因此也無申請身分證的資格。

杜男認為，女兒差2天就有資格申請，覺得公家機關不夠通融，最近又多次到移民署洽詢未果，加上陳情沒有下文，13日一早在移民署台南市第一服務站櫃台怒喊：「為什麼我的女兒不能是台灣人？」隨即拿刀刺左胸，櫃台人員趕緊通知警方與救護車。

杜男坐上擔架後，刀子還插在身上，虛弱地打電話給前妻說他為了女兒自殘。送醫手術後，已轉普通病房療養中。

移民署台南市第一服務站因為有歐式城堡外觀，也成了知名景點。

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