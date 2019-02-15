色法官免職案／司法史破天荒二度再審

2019-02-15

〔記者吳政峰／台北報導〕台北高等行政法院前法官陳鴻斌性騷擾女助理被免職，他提三大理由聲請再審獲准，是職務法庭首件再審成功的案例；監察院提再審也獲准，更讓此案成為司法史上罕見二度再審的例子。回溯爭議源頭，一切得歸因於混淆了「法官法定」與「法官恆定」見解，才會造成軒然大波。

混淆「法官法定」與「恆定」掀波

「法官法定」為憲法層次的重要原則，憲法第82條規定「司法院及各級法院之組織，以法律定之」，據此，各級法院基於「法院組織法」設置抽象的事務分配規則，讓案件進到法院之後不會落到特定法官手上，換言之，本原則就是一個案件要由哪位法官承審，得透過法律明文規定，以免影響審判公正性。

本案原審審判長是當時的公懲會代理委員長林堭儀，到了原再審，林堭儀自請迴避，由資深法官林文舟依規定接任審判長，程序至此無問題，許多懲戒再審案也均如此，但在石木欽接下委員長後，理應擔任審判長，才符合「法官法定」。

惟林文舟當時表示，自己已是該案審判長，依照「法官法定」原則不可任意更動，拒絕交出審判長一職；一名司法院官員指出，這是因為林混淆了「法定」與「恆定」概念。

該官員解釋，法官經過法定後，原則上確實應恆定，不可任意變換，但若法律另有規定，還是可以更動法官，以本案為例，石木欽為法定當然審判長，且無迴避事由，此時，林文舟就應把案子還給石，可惜因見解歧異，終釀無謂爭端。（相關新聞刊A1）

法官涉桃色風暴表

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