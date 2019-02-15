撞3貼足球少年 重機兩學長雙亡

2019-02-15

受傷3少︰轉彎時被追撞

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣南澳高中國中部3名15歲國中生，他們也是國中部足球隊員，昨天下午集訓結束後，由無駕照的官姓學生騎機車三貼載另2名同學回家，途中被後方一輛黃牌重機撞上，3名少年輕傷，黃牌重機21歲黃姓騎士及後座16歲陳姓高中生撞前車後繼續滑行近80公尺撞上路過的吉普車，2人傷重送醫不治；黃牌重機黃男及陳男是同校校友及學長，不幸在回家路上遇死劫。

重機滑行近80公尺 再撞吉普車

宜蘭縣消防局下午4點17分接獲報案，指南澳鄉南澳村往碧候村的信義路發生車禍事故，消防員到場時，黃牌重機騎士、乘客倒地不起，已失去生命徵象，施作CPR急救，再送上救護車送醫，因頭部重創，最後仍回天乏術，白牌重機3人分別受到擦傷、扭傷，經過包紮治療無大礙。

黃牌重機黃姓騎士是南澳高中畢業校友，在便利超商打工，昨天下午騎車載南澳高中一年級陳姓學生回家，白牌重機3人則是練完足球，由無機車駕照的官姓學生騎車載呂姓、豊姓同學「三貼」，2輛機車一前一後，騎到南澳鄉信義路與一條產業道路岔口追撞。

警方調查，事發當時，白牌重機左轉，疑遭黃牌重機從後追撞，白牌3名國中生倒地，黃牌2人彈飛撞地，黃牌重機繼續滑行將近80公尺撞上路過的吉普車，現場遺留2頂安全帽，可能是黃牌黃姓騎士及乘客掉落。

校方︰為下月全國賽集訓

受傷國中生告訴警方，他們的機車轉彎時被追撞，回神之後，2車5人全部倒地，不了解為何被撞，談到事發經過心有餘悸；警方初步排除車禍是酒駕造成，真正原因仍待警方調查。

3名國中生是南澳高中國中部足球校隊，最近為下月全國賽備戰，昨天下午第6、7節課在校集訓，4點離校後共乘一輛重機返家，雖然沒有生命危險，但有傷在身，校方擔心他們恐怕無法上場比賽。

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