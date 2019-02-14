殘障男為撿10元車錢 倒頭栽卡水溝

2019-02-14

獲救後不夠錢搭車 暖心女贈百元計程車費

〔記者吳昇儒／基隆報導〕行動不便的56歲楊姓男子，昨上午在基隆市東明路的站牌等公車，口袋內的10元滾進水溝，情急下翻開水溝蓋探頭去撿，不慎倒栽蔥整個人卡住，兩隻腳在水溝上方掙扎，民眾急電消防員趕來營救；一位店家老闆娘得知不願就醫的楊男掉錢後，已不夠錢坐公車，塞給他100元並叮嚀：「大叔，要叫計程車坐回家休息唷！」雖只是100元，卻溫暖了楊男的心。

民眾急電消防員營救

領有殘障手冊的楊男，昨上午在公車站牌等車，翻找車錢時，10元硬幣不小心掉出滾進水溝，他急得扳開水溝蓋俯身下去撿，但重心不穩整個人跌進水溝，卡在長60公分、寬40公分的洞中爬不出來。

基隆市消防局獲報，派遣信二消防分隊人員趕來拉起楊男，楊道謝後說，自己沒受傷不用就醫。但他沒找回10元，焦急得不知道該怎麼辦。

這時聞聲趕來了解的附近店家，有人熱心地提供水、衛生紙給楊男擦拭，另位年約30歲的老闆娘也過來頻頻關心楊男情況，得知他已不夠錢坐公車，馬上塞給他100元，要他搭計程車回家，別再等公車了；大家對楊的關懷讓人備感溫馨，也讓楊男感激不已。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/