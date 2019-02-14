「蝙蝠俠變惡霸」民協副理事長餐盤砸店員

2019-02-14

〔社會新聞中心／新北報導〕蝙蝠俠被他搞到形象崩壞？經常以蝙蝠俠扮相現身的新北市民防協進會副理事長黃炳勳，傳出疑似酒後在餐飲店點餐未付款，還不滿備餐太慢飆罵砸盤，恐嚇要讓店家開不下去，受害女店員出面哭訴「蝙蝠俠不是正義化身嗎？怎麼變成仗勢欺人的惡霸？」並報警。黃男懊悔說，因酒喝多了才會失態，將親自慰問、道歉，並賠償損失。

據了解，上月27日凌晨2點左右，黃男與友人在櫃台點了要價300元的食物飲料，未付款便走回座位，店員以為黃男回去拿錢呼喚內場備餐，自己也開始盛飲料。

不耐備餐 嗆讓店家開不下去

飲料備妥後，店員見兩人仍未付款，呼喚告知「麻煩要先結帳」，友人聞訊示意黃男，但黃男不悅吆喝「要錢叫她自己過來拿！」由於另有顧客排隊，店員只好先行服務他人。

約10分鐘後，黃男走向櫃台即質問店員「餐點怎麼還沒來？」店員回應「尚未完成結帳，無法確認顧客是否需要前述餐點」，不料黃男突然連番飆罵「╳你╳機╳！」「不知道我是誰嗎？」並舉起餐盤三度砸向櫃台，其中一次還擊中店員腰部。

店員當場嚇壞退後好幾步，黃男見狀持續咆哮「你很大尾嗎？」「信不信我讓這間店開不下去？」店員基於職責再次告知「請先結帳」，黃男才拿出現金丟向櫃台，還要店員「出門小心一點！」

店員受驚嚇不敢呼喚黃男取餐，親自送至桌旁時發現黃男疑用手機拍攝影像，詢問黃男能否刪除，卻反遭出言挑釁「不然你要怎樣？報警啊！」店員感到安全受到威脅只好報警。警方趕抵後，黃男輕描淡寫表示純粹不耐久候，隨後先行離開。

店員發現飲料被打翻在地，櫃台桌面還被砸出三道裂痕，還接獲不明來電，要求上網搜尋「樹林蝙蝠俠」就會知道該如何處理。不料店家連日來都看見黃男現身餐飲店周邊，引發恐懼，受害女店員哭訴指出，當天黃男所點餐飲約需8分鐘才能全數完成，加上店內規定應收款後才能出餐，所以才會影響備餐時間，此事後她不敢獨自出門、害怕面對顧客，還為此就診精神科。

酒醒懊悔 允諾登門道歉賠償

經媒體曝光，黃男懊悔指出，當天是因為酒喝多了才會失態，將會親自到店慰問，並賠償店員工作損失及店家桌面修復費用，盡全力展現自己道歉誠意。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/