酒駕致死視同故意殺人 酒測值門檻仍未定

2019-02-13

〔記者吳政峰／台北報導〕法務部過年前宣布，擬把「酒駕致死」視為「故意殺人」，修法拉高刑責，幕僚單位已蒐集各國立法例及相關研究，交由部長蔡清祥參考，以利週五立法院開議備詢，目前朝提高公共危險罪刑度或修殺人罪章兩個方向思考。

另，為了杜絕酒駕慣犯，法務部將召集交通部與內政部，研擬設計「安全感知系統（DADSS）」，即檢察官如果認為被告有再犯酒駕之虞，得命他在車上安裝該系統，每次開車都須驗證無酒精才能駕駛。

近一個月來，光台中就發生兩起酒駕致死案，奪走5條人命，蔡清祥為此發表聲明指，對於酒駕致人死亡，將研擬朝向比照故意殺人之可行性修法。

我國現行法令是以刑法185-3條處罰酒駕者，致人重傷可處1至7年徒刑，致死則處3至10年徒刑，刑責不算輕，在國際上排名中段，只是法官在科刑時考量因素較多元，少有酒駕致死者被判到10年上限。

累犯撞死人 刑責拉高有共識

法務部蒐集美、日等6個國家的立法例，同時參考警大交通學系教授蔡中志的酒駕研究，當成修法的基礎架構，惟尚未決定朝公共危險或殺人罪修法，仍待徵詢「刑法研修小組」委員意見；另外傳立委也可能提出修法版本，屆時法務部將參考進行動態修正。

單純以酒測值界定？ 待討論

資料顯示，僅美國加州把酒駕致死視為「二級謀殺」，刑度為15年至無期徒刑，前提是被告之前須有酒駕被定罪的紀錄，且在前案中，曾以書面或口頭表示「已了解酒駕對他人生命造成極度危險，如再犯酒駕，將會被起訴謀殺罪」，換言之，加州處罰的是已知道酒駕風險的累犯。

據悉，法務部認為酒駕累犯致死的惡性較重大，加州的立法例很可能是參考重點；至於是否須設「閥值」，即酒測值逾多少就會被視為「故意殺人」？法務部表示，「閥值」應搭配致死或致傷等結果論罪，若未造成具體危險仍以殺人未遂論處，有無違反「比例原則」，尚待各界討論。

有媒體報導，法務部將參考蔡中志研究結果，把「閥值」設在0.75mg/L，檢察司長王俊力表示「不知消息從何而來」。

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