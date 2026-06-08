假投資充電樁真吸金 檢調搜索華訊電能 主嫌等14人拘提到案

台北地檢署今兵分21路，拘提、約談華訊電能集團陳姓主嫌等14人，並查扣合約書、存摺等大批證物。（記者吳昇儒攝）

華訊電能公司於2024年起利用北中南三縣市世貿加盟展參展機會及臉書等平台，推出投資「FAFAGO綠能充電樁」向民眾吸金。調查局接獲檢舉後，報請台北地檢署指揮偵辦，今見時機成熟，兵分21路，拘提、約談集團陳姓主嫌等14人，並查扣合約書、存摺等大批證物。

檢調查出，華訊電能公司利用台北世貿、台中及高雄等地加盟展時參展，向民眾推介「華訊電能FAFAGO充電樁」投資案，並展示該公司陳姓總裁與其他大公司簽訂合作契約新聞，吸引許多投資人目光，並由謝姓主嫌等人宣稱，投資人每投資1充電樁30萬元，保證每月最低可收取3520元，年利率高達14.08%。

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此外，投資期滿3年還可選擇由華訊公司以7折回購充電樁或繼續投資享有「買二送一」或「買三送二」等不同優惠方案，吸引投資人加碼投資。

直至今年5月，吸金高達1.9億元，但該公司已無力支付投資人每月投資款項，捲款逃逸。

調查局北部機動工作站接獲情資後，報請台北地檢署檢察官蔡佳蒨指揮偵辦，今偕同新北市警察局，兵分21路，將陳、謝姓主嫌等人拘提到案。全案將朝詐欺等罪偵辦。

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