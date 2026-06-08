彰化地院裁定毒駕駛無保請回 2案同一法官是「他」

彰化縣連續發生2件嚴重的毒駕案，由同一名法官裁定「無保請回」。圖為遭輾斷腿手術住院的埔鹽陳姓派出所長。（警方提供）

彰化縣境內近來連續發生「毒駕運送瓦斯案」、「毒駕通緝犯倒車輾傷所長案」，檢方均對嫌犯提出預防性羈押聲請，但法官均裁定無保請回，彰化地院飽受外界抨擊，昨天傳出這2起「無保請回」的裁定，均出法官陳德池之手。

對此，彰化地院原不願證實，但後來經立法院司法及法制委員會立委詢問下，法務部長鄭銘謙證實「是同一個法官」。彰化地院表示，檢察官聲請羈押的案件，都是由本院原已排定的值班法官處理，而承辦法官於受理案件後，均是於審閱檢察官主張的聲押罪名、理由及提出的證據，開庭訊問被告、聽取辯護人意見後，綜合全部證據為裁定。本次2件聲押案件，也都是由值班法官依此為處理。

請繼續往下閱讀...

院方雖不指名，但因施姓毒駕通緝犯7日晚間突拎著2水果禮盒，闖醫院欲跟斷腿手術住院的埔鹽陳姓派出所長和解，施男「不請自來」的動作讓家人感到恐慌，所長女兒透過社群媒體向承審的法官喊話，「此禮我們無福消受」，更怕若不收禮，對方會不會來尋仇。有民眾留言「避免恐龍法官，支持公開法官名字」，結果就有網友留言「二件案子都是陳德池法官裁定」。

此消息傳開，網路炸鍋！彰化市長林世賢表示，近期發生的多起毒駕重大案件並非單一個案，而是毒品駕駛問題日益嚴重的警訊，若不及時檢討制度缺失並採取有效改革措施，未來恐將有更多無辜民眾成為受害者。他會到監察院陳情，要求針對法官的裁定是否有違失，啟動專案調查。

彰化地院表示，個案強制處分，此係由承辦法官依據具體案情、卷內證據資料及刑事訴訟法相關規定，就犯罪嫌疑、羈押原因、必要性及比例原則等要件，本於獨立職權所為判斷，個案裁定結果並不能概括反推為本院全體法官對該類案件之法律見解與態度，亦不應解讀為法院與檢察機關之對立，或對於毒駕行為的縱容。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法