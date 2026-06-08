驚！中壢世紀廣場騎樓天花板大崩落 網：菲律賓震盪到這？

桃園市中壢區世紀廣場騎樓天花板掉落，現場一片狼藉，社區管委會派員清理。（記者李容萍攝）

桃園市中壢區知名綜合娛樂商辦大樓「世紀廣場」的騎樓天花板，今（8）日上午突然大面積掉落，現場板塊碎片、鐵製設備零件四散，一片狼藉，所幸案發當下無人經過，並未造成人員傷亡。社區張姓主委出面善後解釋，因為近來暴雨潮濕又有風壓，導致矽酸鈣板承受不住而掉落，已找人進場全部整修清運。

對此，桃園市政府建築管理處下午回應指出，世紀廣場騎樓天花板掉落已違反建築法第77條規定，建物所有人、使用人未善盡建築物構造、設備使用安全，建管處將派員到場稽查，並通知管理權人改善，如未於期限內改善完成，依該法第91條裁罰6萬元至30萬元罰鍰。

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位於桃園市中壢區新生路的中壢世紀廣場（又稱世紀帝國廣場），是一棟領有91年使用執照、地上10層地下4層的複合型商業大樓，今年度透過建管處專責顧問輔導已成立管理委員會，亦完成建築物公共安全檢查申報。整棟建築聚集KTV、夜店、網咖、養生會館及餐飲，門口排班計程車眾多，屬於複合式的夜生活娛樂城，也是中壢SOGO商圈核心的夜生活與娛樂指標。

有網友今日上午在社群平台上發文，並附上照片表示：「世紀天花板突然掉下來?!」並稱好可怕，還好沒人受傷。而從畫面中可見，一位民眾站在滿是碎片瓦礫前，對眼前情景感到驚訝，而往騎樓上方看，6米高的天花板掉了好多塊，都可以清楚看見裡面木材與混凝土構造。

世紀廣場社區管委會張姓主委說明，該房屋興建至今大約有20多年，騎樓掉落的天花板是矽酸鈣板，可能是最近常下雨太潮濕，加上騎樓風壓太大，才會因此而掉落，整個天花板將做整理修繕，並以最快速度將廢棄物清理完畢，恢復行人通行。

網友紛紛留言，「還好沒人受傷」、「好扯」、「菲律賓震盪到這嗎？」還有人提到「前幾天才有招牌掉下來，看來最近走路要注意上方」，還說該大樓入夜之後人潮聚集、「半夜掉的話會很刺激」。

一位民眾站在滿是碎片瓦礫前，對眼前情景感到驚訝，而往騎樓上方看，6米高的天花板掉了好多塊，都可以清楚看見裡面木材與混凝土構造。（民眾提供）

桃園市中壢區世紀廣場騎樓天花板掉落，市府建管處稽查後將通知管理權人改善，如未於期限內改善完成，依該法第91條裁罰6萬元至30萬元罰鍰。（桃市建管處提供）

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