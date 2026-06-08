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    員林瓦斯工毒駕被押了！多次吸毒、恐嚇、撞死人皆罰金了事

    2026/06/08 17:50 記者顏宏駿／彰化報導
    江男（穿橘衣）涉及毒駕，今天被彰化地院裁定羈押。（民眾提供）

    江男（穿橘衣）涉及毒駕，今天被彰化地院裁定羈押。（民眾提供）

    員林市瓦斯搬運工江男，上個月30日吸食「喪屍煙彈」及安非他命，駕駛滿載瓦斯桶的貨車上路，撞上路邊轎車被逮，檢方向法院聲請預防性羈押遭駁回後提出抗告，經台中高分院發回重新審理，今法官裁准預防性羈押。江男吸毒史長達10年以上，曾犯傷害、開車撞死阿伯，也曾進出監獄，但大部分案件皆獲輕判繳罰金了事。

    江男從30歲開始沾染毒品被逮，不斷進出法院，2017年被判2月徒刑；隔年在台南因吸毒及恐嚇取財合併被判10月徒刑，首次入獄服刑；出獄後2021年駕駛自用小客車撞死一名騎自行車的71歲黃姓老翁，該案因雙方達成和解，江僅判處5月有期徒刑，此外，2024年10月江在公司內徒手推擠、掐脖子攻擊同事，並持鐵條作勢恐嚇「知道你家在哪裡，小心一點」，造成被害人受傷心生畏懼，被判處拘役30天；去年9月開車行經台中再因毒駕判刑6月，前科累累卻屢獲輕判易科罰金。

    今年5月30日上午江男吸毒後駕駛載運瓦斯桶的小貨車上路，行經員林市萬年路時精神恍惚，撞上路旁停放的自小客車，差點衝撞一群參加廟會陣頭的民眾，當場被民眾攔下。警方到場發現江男眼神渙散，經唾液快篩檢測呈安非他命及依托咪酯陽性反應，並在車上查獲依托咪酯電子菸。

    檢方認為，江男以駕車運送瓦斯為業，近年卻反覆施用毒品，還有過失傷害、過失致死及毒駕等前科，罔顧毒駕危害性，訊後向法院聲請預防性羈押。彰化地院原審法官認為，卷內證據尚不足以明確認定江男因吸毒已達不能安全駕駛狀態，且無具體事證足認有反覆實施同一犯罪之虞，裁定無保請回。經檢方提抗告，高院發回更裁，地院今裁定羈押。

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