為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    基隆男挖筍移電纜觸電受傷？台電懷疑偷剪電桿高壓線

    2026/06/08 17:47 記者俞肇福、吳昇儒／基隆報導
    基隆教忠街公園附近邊坡7日有男子挖竹筍碰觸電纜受傷，台電8日調查發現，電桿的高壓線上有鋼絲鉗，懷疑有人偷電。（台電公司提供）

    基隆教忠街公園附近邊坡7日有男子挖竹筍碰觸電纜受傷，台電8日調查發現，電桿的高壓線上有鋼絲鉗，懷疑有人偷電。（台電公司提供）

    針對媒體報導基隆1名40歲洪姓男子昨（7日）15時許，前往信義區教忠街公園附近邊坡竹林，挖竹筍帶回家，碰觸電纜雙臂受傷一事。台電派人今天（8日）到案發地點，發現電線桿上的低壓電線已被剪斷偷走，高壓線上則有鋼絲鉗，懷疑洪姓男子涉嫌要剪高壓線時觸電。由於洪男仍住院治療，警方將待他傷勢穩定，再進一步調查案情。

    基隆市信義區教忠街公園附近邊坡的竹林內，有男子觸電受傷，基隆市消防局人員據報到場時，40歲洪男意識清楚，表示想挖竹筍帶回家，移除廢棄電纜線時觸電。洪男雙手有遭電擊燒灼痕跡，消防人員將他送往衛生福利部基隆醫院治療，無生命危險。

    台電基隆區營業處長陳据湖今表示，一般家庭用的110、220伏特不至於讓人觸電燒傷， 案情可能不單純，他指示同仁今天前往案發現場查看，發現案發地的低壓電線不見了，但竟然有支鋼絲鉗「夾住」高壓線，懷疑有人偷竊電線釀禍。

    陳据湖說，洪男的傷勢應該是高壓電造成的，因為在剪低壓線時，只會短暫觸電，但剪除高壓線會產生電弧，並造成嚴重傷害。如果有人想偷電纜線，正常人通常不會打電線桿上電線的主意，但就是有人會異想天開，而且沒有相關知識，不知道嚴重性而去做傻事。台電公司提醒民眾切勿任意剪切、拉扯、搬移或碰觸電力線路，以免發生觸電危險。

    相關新聞請見︰

    有電！基隆男挖筍移除廢電線 雙手慘遭電擊燒焦送醫

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播