基隆男挖筍移電纜觸電受傷？台電懷疑偷剪電桿高壓線

基隆教忠街公園附近邊坡7日有男子挖竹筍碰觸電纜受傷，台電8日調查發現，電桿的高壓線上有鋼絲鉗，懷疑有人偷電。（台電公司提供）

針對媒體報導基隆1名40歲洪姓男子昨（7日）15時許，前往信義區教忠街公園附近邊坡竹林，挖竹筍帶回家，碰觸電纜雙臂受傷一事。台電派人今天（8日）到案發地點，發現電線桿上的低壓電線已被剪斷偷走，高壓線上則有鋼絲鉗，懷疑洪姓男子涉嫌要剪高壓線時觸電。由於洪男仍住院治療，警方將待他傷勢穩定，再進一步調查案情。

基隆市信義區教忠街公園附近邊坡的竹林內，有男子觸電受傷，基隆市消防局人員據報到場時，40歲洪男意識清楚，表示想挖竹筍帶回家，移除廢棄電纜線時觸電。洪男雙手有遭電擊燒灼痕跡，消防人員將他送往衛生福利部基隆醫院治療，無生命危險。

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台電基隆區營業處長陳据湖今表示，一般家庭用的110、220伏特不至於讓人觸電燒傷， 案情可能不單純，他指示同仁今天前往案發現場查看，發現案發地的低壓電線不見了，但竟然有支鋼絲鉗「夾住」高壓線，懷疑有人偷竊電線釀禍。

陳据湖說，洪男的傷勢應該是高壓電造成的，因為在剪低壓線時，只會短暫觸電，但剪除高壓線會產生電弧，並造成嚴重傷害。如果有人想偷電纜線，正常人通常不會打電線桿上電線的主意，但就是有人會異想天開，而且沒有相關知識，不知道嚴重性而去做傻事。台電公司提醒民眾切勿任意剪切、拉扯、搬移或碰觸電力線路，以免發生觸電危險。

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