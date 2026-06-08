無號誌路口猛衝釀禍！騎士撞轎車10杯手搖飲噴飛 網驚「你這樣衝！很勇」

陳姓騎士與轎車對撞連同10杯手搖飲噴飛，網稱「你這樣衝，很勇」。（取材WoWtchout-地圖型行車影像分享平台）

有民眾在「WoWtchout─地圖型行車影像分享平台」分享，桃園市一名20歲陳姓男子，6日上午11時30分許騎機車行經中壢區治平街時，通過無號誌路口不慎與右方56歲黃姓男子駕駛的豐田紅色轎車發生碰撞，過程中，陳男連同載運的10杯手搖飲一起噴飛倒地，網友看完影片直稱「你這樣衝，很勇」。

中壢警分局中壢交通中隊小隊長張佑華今（8）日說明，中壢交通中隊於6日上午11時30分許獲報，在中壢區中山東路二段與治平街口有交通事故發生，立即派員到場。經了解，機車騎士20歲陳男沿治平街往民享街方向直行，行經無號誌路口時，與右方56歲黃男駕駛的豐田轎車發生交通事故，經測試雙方酒測值為0，詳細肇事原因尚待釐清。

請繼續往下閱讀...

中壢警分局長林鼎泰呼籲，駕駛人行經無號誌路口時，應減速慢行並注意左右來車，支道車應確實禮讓幹道車先行，切勿搶快，以維護自身及其他用路人安全。

陳姓騎士與轎車對撞連同10杯手搖飲噴飛，網稱「你這樣衝，很勇」。（記者李容萍翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法