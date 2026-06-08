精神科名醫纏訟過世債留家人 4家屬聲請拋棄繼承獲准

精神科名醫李光輝官司纏身，病逝後4名家屬聲請拋棄繼承，士林地院今年5月14日完成公告與備查程序，准許家屬拋棄繼承。（資料照）

精神科名醫李光輝今年1月5日病逝，享壽63歲，他生前捲入多起誹謗、詐欺案，因而獲判公訴不受理或不起訴，但其中被控以「自然殺手細胞（NK）」療法詐欺癌末病患150萬元案，已被法院判決沒收追徵未扣案犯罪所得150萬元確定，依法應由李的繼承人承受；李光輝的4名家屬聲請拋棄繼承，士林地院今年5月14日完成公告與備查程序，准許家屬拋棄繼承，不繼承李光輝名下的所有財產，也不負擔其債務。

李光輝生前官司纏身，他多次在高等法院、桃園地院、智財商業法院開庭時，當庭指涉高院前庭長王炳梁涉入翁茂鍾案，王控告李誹謗，北檢依3件誹謗罪起訴，一審審理期間李光輝過世，台北地院今年1月判決公訴不受理。

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李光輝另被控販售生技公司未上市股票，吸金逾1億元，一審判刑10年，二審高院審理期間李光輝死亡，高院今年4月撤銷改判公訴不受理。另，李光輝之前指控公司王姓董事竊盜，被王反控誣告，李過世後，北檢依法將李處分不起訴。

至於本件拋棄繼承案，起於李光輝向一名大腸癌末期女病患，宣稱可提供NK療法治療，向她收取150萬元費用，被控詐欺。高院去年12月依詐欺罪將李判處1年6月徒刑，並宣告沒收或追徵未扣案的犯罪所得150萬元，全案定讞。

不過李光輝於判決後不久，即於1月5日病逝，其自由刑不再執行，但沒收追徵部分仍具執行效力，依法應由繼承人承受。李光輝的4名繼承人，日前向士林地院聲請拋棄繼承，放棄李遺留下的所有財產與債務，士院於5月14日依家事事件法，完成公告及備查程序，4人不再承受李光輝所有的財產權利與義務。

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