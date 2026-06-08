北高行撤銷中籍女「假結婚」處分 移民署：收到判決後再審酌

中國籍鄭姓女子與台籍初姓男子結婚後，在台申請依親居留延期時，被移民署（見圖）認定是假結婚並拒絕延期、廢止依親居留。（資料照）

中國籍鄭姓女子與台籍初姓男子結婚後，在台申請依親居留延期時，被移民署認定是假結婚並拒絕延期、廢止依親居留；鄭不滿，提起行政訴訟，台北高等行政法院近日審理後，認為此處分有「僅採不利事證而捨有利事證」之違誤，判決撤銷原處分及訴願決定，內政部應依判決法律見解另為適法處分。對此，移民署今天回應，尊重司法判決。

根據判決，鄭與初於2018年10月結婚，鄭獲准來台依親居留。2024年12月，鄭申請依親居留延期，移民署台北市專勤隊前往其台北市萬華區租屋處查察，隔年1月對夫妻2人進行面談。移民署以雙方對男方月收入、在中國有無負債等問題回答不一致，認定2人婚姻真實性顯有疑慮，去年2月做出不予許可延期、廢止依親居留許可並註銷依親居留證之處分，同時管制鄭女1年內不得再申請。

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依據現行規定，中國配偶若要嫁來台灣，要先申請「團聚」，移民署專勤隊就會與台灣配偶訪談。待中國配偶搭機來台，面談官於機場管制區內向中配進行「國境面談」，同時在管制區外與台灣配偶面談。

隔離面談後若察覺雙方並無積極事證足認其婚姻為真實，中配就無法入境；若無明顯問題但案件複雜，無法即時認定有疑慮，移民署會先讓中配入境，但1個月內會再進行二度面談，若沒通過，中配必須在期限前出境。

據悉，此案中的當事雙方，就是在這階段被移民署面談官認為有疑慮，因此備註「嚴審」。隨後移民署處理其依親居留延期申請時，根據再次面談、訪查事證，認定雙方婚姻欠缺真實性，才會做出不予許可延期、廢止依親居留許可並註銷依親居留證之處分。

移民署表示，本案當事人於依親居留效期屆滿前申請延期居留，本署受理後，依法令規定及事實進行查察、審核，認有不予許可事由，故依法作成不予許可延期居留、廢止依親居留許可之處分。

移民署尊重司法機關審判職權，但本案判決尚未確定，移民署將於收受判決書後審酌後續程序，以維護行政處分合法性及執法一致性，並兼顧人權保障。

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