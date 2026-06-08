台南億載國小2人員疑涉不法圖利 議員籲教局盡速展開調查

台南市議員李中岑（右）接獲陳情指出，億載國小2人員疑涉不法圖利，要求教育局盡速展開調查。（記者王姝琇攝）

台南億載國小爆出人員涉怠忽職責、管理失當，以不實發票報銷經費，疑挪用私人行程！藍營議員李中岑指出，接獲校內人員投訴，該校黃姓總務主任、王姓事務組長兩人恐涉不法圖利，要求教育局盡速展開調查。

李中岑指出，黃姓總務主任因個人私務導致處理公務態度消極，對校內各項請購案件未積極辦理，標案多次延宕，對校園設施及設備管理維護未善盡督導責任，「球場完工不到1年地面嚴重龜裂，明顯監督鬆散。對所屬王姓組長之業務執行未盡督導責任，長期與固定2間廠商合作，疑有報價偏高情形，未見積極查核，涉有管理不周，縱容其於業務中刁難同仁。」

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李中岑怒批，相關人員行為已嚴重影響作業與行政紀律，涉及違法，內部同仁真的看不下去才來向她陳情，且這狀況已經不是短短1、2年的時間，甚至縱容王姓事務組長，未經合法程序調閱校內監視器影像，恐涉違反個人資料保護法。

最嚴重的是，沒有辦理「校外雙語教學」活動，王姓事務組長仍要求旅行社開立不實發票，並由黃姓總務主任審核通過，疑將經費挪作他用（包含安排前校長私人行程），恐涉不法圖利。「扯到天花板！風聲早已出現教育局也沒有主動關切。」

教育局回應表示，校方經手公款均應依法「核實核銷」，若收到檢舉案將由政風室受理調查，如涉有「貪瀆不法」將報法務部廉政署立案偵辦；若涉及非貪瀆之一般非法案件，則以機關名義函移檢察機關偵辦，並適時追究相關人員之行政責任。

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