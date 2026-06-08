屢破重大刑案 南投28歲科偵菁英李侃融榮獲全國模範警察

南投縣長許淑華頒獎表揚榮獲全國模範警察的李侃融。（圖由南投縣政府提供）

南投縣警察局刑事警察大隊科技偵查隊（簡稱科偵隊）年僅28歲的偵查佐李侃融，憑藉著科技偵查專業與鍥而不捨辦案精神，屢破販毒、詐欺、槍砲、兒少性剝削及廢土棄置集團等重大刑案，榮獲今年全國模範警察，這也是科偵隊近5年來第4位獲得該項殊榮的同仁。

南投縣警察局為慶祝警察局，今（8日）由縣長許淑華頒獎表揚榮獲全國模範警察的刑事警察大隊偵查佐李侃融、全縣模範警察後勤科長陳志鵬及16位績優員工。

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獲選全國模範警察的李侃融，畢業於警察專科學校35期首屆科偵科，雖從警僅7年多時間，卻充分將所學與實務工作結合，屢破重大刑案，尤其前年執行青春專案，更一舉瓦解青少年販毒集團。值得一提的是，科偵隊自2022年起，已接連有分隊長林瑞挺、小隊長簡文頂及偵查佐蕭博文獲選全國模範警察，另小隊長簡文頂也獲頒警光獎，相當不容易。

本身是南投名間子弟的李侃融表示，任何案件偵辦絕非單打獨鬥，能獲選全國模範警察，是全體同仁共同努力的成果，這份榮耀是屬於大家的，也要感謝妻子等家人的支持，讓他無後顧之憂。

警界人士表示，網路高度發展與人手一機時代，科技犯罪偵查工作日益重要，是現今犯罪偵查主流，盼政府在單位位階、偵查設備、人員培訓及薪資加給等各方面予以提升，增加警察同仁參與科技犯罪偵查誘因，讓科偵知能普及化，讓每位員警都具備偵處科技犯罪能力。

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