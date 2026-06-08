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    首頁 > 社會

    毒駕撞斷所長大腿竟無保請回 劉世芳盼法院從嚴審理

    2026/06/08 15:28 記者湯世名／彰化報導
    內政部長劉世芳（右）致贈象徵媽祖鑾轎的「粉紅超跑」刺繡模型給所長陳國銘，祝他早日康復。（警方提供）

    內政部長劉世芳（右）致贈象徵媽祖鑾轎的「粉紅超跑」刺繡模型給所長陳國銘，祝他早日康復。（警方提供）

    彰化縣警局溪湖分局埔鹽分駐所長陳國銘執行查緝任務時，遭毒駕倒車衝撞，導致陳員大腿慘遭撞斷，不料毒駕嫌犯竟被彰化地院裁定無保請回，內政部長劉世芳今天（8日）前往彰化基督教醫院探視慰問，對陳員在身受重傷、面臨生死交關之際，仍強忍劇痛拔槍對空鳴槍，與同仁合力壓制通緝犯的英勇表現表達敬意與不捨，對於毒駕無保請回表示尊重司法並期盼從嚴審理。

    劉世芳今天由立委陳素月、彰化縣警局長陳世煌陪同探視陳國銘，劉世芳得知陳員虔誠信奉白沙屯媽祖，特別致贈象徵媽祖鑾轎的「粉紅超跑」刺繡模型及慰問金，祝福陳員早日康復。

    劉世芳也關心彰化地檢署抗告及法院審理進度，期盼司法程序兼顧社會治安與公共安全，避免危害再次發生，並指示加強醫院周邊安全維護，確保醫療環境安寧。

    本案嫌犯經唾液快篩檢測，體內甲基安非他命及俗稱「喪屍菸彈」的依托咪酯均呈陽性反應，顯示其涉毒駕上路。針對彰化地方法院裁定嫌犯「無保請回」，引發社會輿論高度關注。彰化縣警局強調尊重法院依個案事證所做出的裁定，惟考量對社會治安衝擊甚鉅，且公然衝撞執勤員警造成重大傷害，支持彰化地檢署提出抗告，以彰顯公權力不容挑戰。

    彰化縣警局並建請司法機關審酌新興毒品氾濫及毒駕的社會危害性，並衡量通緝犯反覆實施犯罪與逃亡疑慮，於後續審理中能予以通盤考量，衡情考量予以羈押並從重審酌量刑，以兼顧社會治安防護，作為第一線執法員警執勤安全的堅實後盾。

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    內政部長劉世芳致贈慰問金，祝福陳員早日康復。（警方提供）

    內政部長劉世芳致贈慰問金，祝福陳員早日康復。（警方提供）

    內政部長劉世芳（左2）等人探視因公受傷的派出所長陳國銘。（警方提供）

    內政部長劉世芳（左2）等人探視因公受傷的派出所長陳國銘。（警方提供）

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