罪比老闆重！高金涉詐助理費「幕後操盤手」 張俊傑求刑16年原因曝

檢方認為，無黨籍立委高金素梅助理張俊傑僅坦承部分犯行，至今未繳回犯罪所得，態度難認良好，建請法院從重量處16年以上有期徒刑。（資料照）

無黨籍立委高金素梅涉詐領助理費等案，台北地檢署今偵查終結，其中長期擔任高金國會辦公室主任的張俊傑，被認定是整起案件的核心操盤人物，共涉入詐領助理費、協會補助款詐欺及洗錢等罪，不法所得高達1700萬餘元。檢方認為，張僅坦承部分犯行，至今未繳回犯罪所得，態度難認良好，建請法院從重量處16年以上有期徒刑，求刑遠超高金素梅的12年6月。

起訴書指出，張俊傑長年掌握高金素梅國會辦公室人事與行政運作，除負責助理聘用及薪資申報事務，更實際主導助理費運作模式，安排人頭助理、低薪高報及掛名聘用等機制，並與多名助理及相關人員分工合作，藉此詐領立法院核撥的公費助理補助款，累計金額逾700萬元。

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檢方調查發現，張俊傑並非單純執行上級指示，而是掌握整體運作關鍵角色，利用國會辦公室人事管理權限，將未實際從事助理工作的親屬及關係人列入助理名冊，藉以營造合法聘用外觀，規避審查機制，再將補助款挪供私人或其他用途使用。

除了助理費案外，檢方另查出，張俊傑長期實際掌控「台灣原住民多族群文化交流協會」，並透過協會向政府機關及國營事業申請補助。檢方認定，他於2015年至2018年間辦理原住民射箭、歌謠等活動時，以不實單據、虛增支出及超額核銷等方式詐領補助款，金額高達933萬5000元。

檢方認為，相關補助案並非個別活動執行疏失，而是長期規劃形成的系統性詐欺模式，由張俊傑負責財務控管及金流調度，再透過現金提領等方式刻意製造金流斷點，藉此掩飾不法所得流向，涉犯洗錢罪嫌。此外，張另涉及公司資本不實及金流操作，利用人頭帳戶及關係企業資金往來，製造財務狀況正常的假象，顯示其涉案手法橫跨不同組織及案件類型。

檢方於起訴書中指出，張俊傑身為國會辦公室主任，本應協助民代善用公帑、落實民意監督，卻反而利用職務便利，長期透過人頭助理、低薪高報等方式侵吞公費助理補助款，並藉由協會詐領補助資源，且迄今僅坦承驗資不實、違反醫療器材管理法等部分犯行，對於詐領助理費、補助款及洗錢等主要犯罪仍全盤否認，且未繳回犯罪所得，犯後態度難認良好，因此建請法院從重量處16年以上有期徒刑，以資懲儆。

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