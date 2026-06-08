為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    罪比老闆重！高金涉詐助理費「幕後操盤手」 張俊傑求刑16年原因曝

    2026/06/08 15:56 記者劉詠韻／台北報導
    檢方認為，無黨籍立委高金素梅助理張俊傑僅坦承部分犯行，至今未繳回犯罪所得，態度難認良好，建請法院從重量處16年以上有期徒刑。（資料照）

    檢方認為，無黨籍立委高金素梅助理張俊傑僅坦承部分犯行，至今未繳回犯罪所得，態度難認良好，建請法院從重量處16年以上有期徒刑。（資料照）

    無黨籍立委高金素梅涉詐領助理費等案，台北地檢署今偵查終結，其中長期擔任高金國會辦公室主任的張俊傑，被認定是整起案件的核心操盤人物，共涉入詐領助理費、協會補助款詐欺及洗錢等罪，不法所得高達1700萬餘元。檢方認為，張僅坦承部分犯行，至今未繳回犯罪所得，態度難認良好，建請法院從重量處16年以上有期徒刑，求刑遠超高金素梅的12年6月。

    起訴書指出，張俊傑長年掌握高金素梅國會辦公室人事與行政運作，除負責助理聘用及薪資申報事務，更實際主導助理費運作模式，安排人頭助理、低薪高報及掛名聘用等機制，並與多名助理及相關人員分工合作，藉此詐領立法院核撥的公費助理補助款，累計金額逾700萬元。

    檢方調查發現，張俊傑並非單純執行上級指示，而是掌握整體運作關鍵角色，利用國會辦公室人事管理權限，將未實際從事助理工作的親屬及關係人列入助理名冊，藉以營造合法聘用外觀，規避審查機制，再將補助款挪供私人或其他用途使用。

    除了助理費案外，檢方另查出，張俊傑長期實際掌控「台灣原住民多族群文化交流協會」，並透過協會向政府機關及國營事業申請補助。檢方認定，他於2015年至2018年間辦理原住民射箭、歌謠等活動時，以不實單據、虛增支出及超額核銷等方式詐領補助款，金額高達933萬5000元。

    檢方認為，相關補助案並非個別活動執行疏失，而是長期規劃形成的系統性詐欺模式，由張俊傑負責財務控管及金流調度，再透過現金提領等方式刻意製造金流斷點，藉此掩飾不法所得流向，涉犯洗錢罪嫌。此外，張另涉及公司資本不實及金流操作，利用人頭帳戶及關係企業資金往來，製造財務狀況正常的假象，顯示其涉案手法橫跨不同組織及案件類型。

    檢方於起訴書中指出，張俊傑身為國會辦公室主任，本應協助民代善用公帑、落實民意監督，卻反而利用職務便利，長期透過人頭助理、低薪高報等方式侵吞公費助理補助款，並藉由協會詐領補助資源，且迄今僅坦承驗資不實、違反醫療器材管理法等部分犯行，對於詐領助理費、補助款及洗錢等主要犯罪仍全盤否認，且未繳回犯罪所得，犯後態度難認良好，因此建請法院從重量處16年以上有期徒刑，以資懲儆。

    相關新聞請見︰

    涉貪787萬！北檢「3罪」起訴高金素梅 求刑12年半

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播