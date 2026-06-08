基檢聯手調查局守護公平選舉 今召開年度公職人員選舉查察分區座談會

基檢聯手轄區內調查局各單位，召開「115年度公職人員選舉查察分區座談會」。（記者吳昇儒翻攝）

基隆地檢署今日上午為因應年底地方公職人員選舉查察，特別邀集轄區內調查局基隆市調查站、航業調查處基隆調查站及新北市調查處新店站等單位，進行「115年地方公職人員選舉查察座談會」，由各調查站主任黃淑華、黃文昇及高志豪均率各站幹部與會。

基隆地檢署檢察長陳佳秀於會議指出，針對年底選舉，強調有效佈雷、掌握情資，對查緝選舉不法之重要性，且針對查賄制暴、斷絕選舉賭盤、防制假訊息及阻斷境外勢力介選等4項重點工作予以說明；隨後由調查局各站同仁針對轄區內的選情及可能發生的不法態樣進行分析，主任檢察官黃聖等人也針對相關選情及查緝選舉不法的重點與各調查站同仁深入討論研析。

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檢察長陳佳秀指出，選情時時刻刻均在變化，同仁務必隨時因應選舉情勢，檢視各項佈雷工作之有效性，並就查緝策略與各項作為進行滾動式調整修正，以精準、有效的掌握、查獲各類選舉不法行為。

陳佳秀也呼籲民眾如見聞不法情事，請勇於提出檢舉，本署必定落實檢舉人身分之保密，並秉持「有聞必查、有據必辦」原則，遏止不法、潔淨選風。

基檢聯手轄區內調查局各單位，召開「115年度公職人員選舉查察分區座談會」。（記者吳昇儒翻攝）

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