大雅「丹水滾」火鍋店業者疑捲款50億潛逃 店面遭破壞、撒冥紙

火鍋店「丹水滾」大雅總店，人去樓空，但疑被害人不滿到場撒冥紙。（記者歐素美攝）

台中市連鎖火鍋店「丹水滾」的業者黃姓、洪姓夫婦等一家四口，疑吸金捲款潛逃中國，外傳2人捲款50億，受害民眾已達500人，該店面最近疑被破壞，還有人在店門口撒冥紙，店房東無奈貼公告表示「此事發生令人措手不及，我們深表遺憾，但此區域並非黃姓夫妻之資產，請勿進行毀損，還望各位諒解，謝謝您的配合」。

台中市大雅區「丹水滾」總店，負責人捲款潛逃，該店去樓空，但疑有投資人不滿，到店前撒冥紙，店房東無奈貼公告。

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大雅警分局表示，目前向該分局報案的受害人僅數十人，金額約上億元，但被害人也可向其他分局報案；據了解，被害人已組自救會群組要討回自己投資錢，外傳這對夫妻將投資款轉入不動產，2人和子女名下房地產逾20筆，洪女臉書原本被按讚留言肯定善心，最近則有許多被害人留言「還我錢」。

台中市連鎖火鍋店「丹水滾」的業者黃姓、洪姓夫婦等一家四口，疑吸金捲款潛逃中國，現場人去樓空。（記者歐素美攝）

火鍋店房東貼公告稱「該址非這對夫妻資產，請相關投資人或民眾勿毀損」。（記者歐素美攝）

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