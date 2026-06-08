無照男毒駕騎車亂飄被盯上 女所長攔車逮人查扣依托咪酯粉末

警方當場查獲依托咪酯及安非他命粉末。（記者吳昇儒翻攝）

基隆一名黃姓男子昨日吸食毒品後載著蔡姓友人騎車外出，行經正豐街時因車身搖晃被警方察覺異狀，向前盤查。黃男見到被警查察，一路狂飆，最後仍被攔下，見難逃法網，坦承吸食依托咪酯，且經快篩後，呈現陽性反應；另同車的蔡男則被搜出持有依托咪酯粉末等毒品。警詢後，依違反毒品危害防制條例等罪，將兩人移送法辦。

基隆市警察局八堵分駐所所長陳妙姿昨日前往正豐街調查案件時，發現黃姓男子騎車搖晃，後面還載著一名男子，非常危險，便向前盤查。未料，黃男卻越騎越快，想要甩掉警車，反而引起所長注意，最終在街尾把人攔下。

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41歲黃男見難逃法網，只好向警方承認自己是無照騎出才會跑，且在騎車前還有吸食喪屍（依托咪酯）煙彈，同意警方進行毒品唾篩，結果呈現陽性反應。另後座的40歲蔡姓男子，也被警方查出兩包依托咪酯粉末及一包安非他命與煙油等物品，當場查扣。

警詢後，依違反毒品危害防制條例將兩人移送法辦；黃男部分另涉公共危險罪，也一併送辦。黃男吸食依托咪酯騎車，涉犯公共危險罪部分，經基隆地檢署檢察官複訊後，向法院聲請羈押。

第三分局分局長陳盈元呼籲，依托咪酯等新興毒品對人體危害甚鉅，施用後易造成意識混亂、反應能力下降及肢體協調失常，不僅危害自身健康，更嚴重威脅道路交通安全，警方將持續加強查緝毒品犯罪及毒駕行為。

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警方將黃、蔡二人攔下盤查。（記者吳昇儒翻攝）

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