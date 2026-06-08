彰化連2毒駕同一法官裁定無保請回 鄭銘謙：無法認同 檢已抗告

立法院司法及法制委員會8日邀請法務部部長鄭銘謙等人就「從源頭查緝到道路安全：我國毒品犯罪與毒駕防制政策」進行專題報告，並備質詢。（記者羅沛德攝）

近日毒駕事件頻傳，彰化更是接連發生2起毒駕事件，其中一件更是傷及2位警察，未料這2名被告卻均被裁定無保請回。對此民進黨立委李坤城今日在立院質詢時，問及這2起事件是否為同一位法官，法務部長鄭銘謙證實「是同一個法官」並表示對此結果也無法認同，檢方已經提出抗告。

5月30日一名39歲的瓦斯行員工駕駛載滿瓦斯桶的小貨車，卻自撞路邊車輛，經唾液快篩驗出2種毒品陽性反應，後經彰化地院裁定無保請回。6月4日，一名28歲毒駕男子駕車衝撞，埔鹽分駐所長陳國銘為上前追捕，雙腿卻不幸遭輾斷重傷，另一名員警也受傷，但該名肇事駕駛最後同樣裁定無保請回。

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李坤城質詢時，問道彰化近期2起毒駕事件被告均被裁定無保請回，並追問裁定2起案件的法官是否為同一名法官？對此鄭銘謙證實「是同一個法官」，並解釋首次的裁定理由是唾液快篩不能當作申請羈押認定毒駕的事由；而第二次則是認為犯嫌沒有反覆實施之虞。

不過，針對這2起案件無保請回的裁定，鄭銘謙表示法務部並沒有辦法接受，並強調目前檢察官已經依法提出抗告。

李坤城怒批，該位法官的法學素養以及裁定結果與一般社會與常識落差過大，認為政府已經不斷強調要嚴懲毒駕，但案件到了地方法院後卻被無保請回，實在是難以讓民眾接受。對此，鄭銘謙則回應這是沒辦法接受的，毒駕很可惡。

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