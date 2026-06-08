駕駛公司車疑疲勞開到對向撞騎樓柱子 險殃及單車騎士

黃男駕駛廂型車行經台北市大安區信義路四段時，疑因打瞌睡導致開到對向撞上大樓柱子才停下，所幸沒有造成人員傷亡。（記者陸運鋒翻攝）

黃姓男子今天上午11時許駕駛廂型車，行經台北市大安區信義路四段時，疑因打瞌睡導致車輛開到對向，還差點撞到腳踏車騎士，最後車輛撞上大樓柱子才停下，大安分局警方獲報到場時，未發現有人員傷亡，至於詳細肇事原因仍有待釐清。

警方調查，35歲黃男當時開著公司的廂型車，準備前往建案工地，途中沿北市大安區信義路4段294巷往北方向行駛，自稱因為精神不濟，未及時發現車輛已緩慢向左偏離車道，跨越至對向車道後，車頭撞進大樓騎樓柱才停下，民眾見狀後紛紛報案。

請繼續往下閱讀...

警方指出，事故造成廂型車左後照鏡、左側車身及騎樓柱些微損壞，而事發時行經的腳踏車騎士即時閃避，幸無人員受傷，經檢視黃男無酒味酒容未實施酒測，毒品唾液快篩呈陰性反應，駕駛執照正常，而駕駛也表示願意賠償大樓相關損失。

警方呼籲，駕駛人行車前應充分休息，確認精神狀態良好，若有精神不濟或身體不適切勿勉強上路，以確保行車安全。

黃男駕駛廂型車疑因打瞌睡開到對向，還差點撞到腳踏車騎士。（記者陸運鋒翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法