警察節收大禮 新北警獲撥近千輛高剛性警車提升執勤安全

新北市警察局今年警察節收大禮，獲撥補近千輛全新高剛性警用汽機車，包括新北市長侯友宜（左）、警察局長方仰寧（右），今天共同校閱新車車隊。（記者吳仁捷翻攝）

新北市警察局與新北市警察之友會今天上午舉辦「115年警察節慶祝大會」，同步舉辦「新購警用車輛校閱典禮」，隨後表彰績優員警；新北市長侯友宜說，警察工作面臨激增的「毒駕」威脅，挑戰第一線同仁的執勤安全，因此，市政府2年編列5億元預算，採購近1600台高剛性、高性能警用汽機車，做警察堅實後盾。

新北市警察局今天的「115年警察節慶祝大會」，及「新購警用車輛校閱典禮」在警察局登場，侯友宜及新北市警察局長方仰寧、新北警友會辦事處主任黃志彰等人到場見證。

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侯友宜等人校閱今天交車的近千輛警用汽、機車時，也為基層員警打氣；侯友宜說，開車、騎車趕往現場的同仁，需要更堅固的防護。因此，市政府將提升警車的安全與操控性，列為最優先的考量。市政府展現施政魄力，與新北市警察之友會共同全力支持，於2026及2026年度連續2年共挹注高達近5億元經費（計採購380輛汽車及1289輛高性能機車），預算規模高居全國之冠，採購高剛性車輛，加速汰換老舊及逾齡警用車輛，以實際行動做警察同仁最堅實的後盾。

新北市警察局長方仰寧說，市政府連續2年推動下，警用車輛汰換進度成果斐然。其中 去年度購置的217輛警用汽車及458輛高性能機車已完成採購，投入第一線執勤；今年度的163輛警用汽車及831輛高性能機車也陸續驗收交車。2年共計採購380輛汽車與1289輛機車，有效保障同仁執法安全、強化打擊犯罪機動力。

新北市警察局今年警察節收大禮，獲撥補近千輛全新高剛性警用汽機車，包括新北市長侯友宜、警察局長方仰寧，今天共同校閱新車車隊；員警獲撥新車，都相當興奮。（記者吳仁捷翻攝）

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