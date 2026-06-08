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    吳宗憲質詢籲政院 鎖定涉毒高風險族群「駕照預警管理」

    2026/06/08 14:31 記者江志雄／宜蘭報導
    毒駕肇事暴增，國民黨宜蘭縣長參選人、不分區立委吳宗憲批政府跨部會管理失靈。（圖取自吳宗憲臉書）

    毒駕肇事暴增，國民黨宜蘭縣長參選人、不分區立委吳宗憲批政府跨部會管理失靈。（圖取自吳宗憲臉書）

    國民黨宜蘭縣長參選人、不分區立委吳宗憲，今天（8日）在立法院針對毒駕議題質詢，他呼籲行政院，鎖定涉毒高風險族群，在1個月內提出「毒品紀錄連動駕照預警管理」具體方案，把危險提早攔阻，還給人民一條安全回家的路。

    吳宗憲以「毒蟲踩油門前，政府就該攔下來，別等被害人在太平間，才吊銷毒駕駕照」為題提出質詢，直指新北土城清水派出所劉前所長，臨檢時被毒駕衝撞拖行不幸殉職，今年3月，一名女老師在宜蘭被列管毒品犯年輕人開賓士撞死，為什麼隨時會斷片、精神恍惚的列管毒品犯可開車上路？毒蟲駕照合法有效？這非個案，是政府跨部會欠缺整合。

    依照官方數據，全台毒駕移送數，去年8500多件，今年1到5月已飆破6700件，今年可能衝破1萬6000件，是去年2倍，更荒謬的是，過去5年毒駕及酒駕判決確定案件，竟然有近9成判刑6個月以下，可易科罰金繳錢了事。

    吳宗憲指出，行政院上週拋出14項措施，包括死傷終身吊照、加重刑責，這些都是「補破網」的太平間政策，他要求法務部把列管毒品人口高風險名單，跟交通部公路監理系統連動，在毒蟲上路前就強制暫扣駕照不准開車。

    吳宗憲也質詢衛福部，依托咪酯（喪屍煙彈）大爆發，肇於電子煙載具太普遍，菸害防制法必須把持有、組合元件、上游供應鏈、網路販售與廣告全面強制納管。更重要的是，透過監理站加設關卡，將毒駕擋在方向盤外，政府沒有拖延及卸責的藉口。

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