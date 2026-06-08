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    首頁 > 社會

    「最危險的地方就是最安全的地方」 囂張男警分局旁開麻將館

    2026/06/08 14:23 記者王冠仁／台北報導
    警方帶回賭客。（記者王冠仁翻攝）

    警方帶回賭客。（記者王冠仁翻攝）

    55歲許姓男子看準台北市萬華區地方上麻將會館林立，他認為可以以此為掩護，也認為「最危險的地方就是最安全的地方」，於是選在北市警萬華分局附近巷弄內開設麻將休閒會館，實則暗中經營麻將賭場。不過，警方依然接獲線報，蒐證完備後在前天下午登門逮人，一舉逮捕許、2名工作人員與40名賭客。

    警方調查，許姓男子約在3個多月前，「相中」萬華分局附近巷弄一處民宅相當隱蔽，而且進出動線方便，他認為「最危險的地方就是最安全的地方」，大膽在該處開設麻將休閒會館。不過，該處由於生意好、人潮進出複雜，頻頻遭人檢舉，警方獲報後布線蒐證，發現該處表面上是麻將休閒會館，實際上則是麻將賭場。

    經專案小組掌握確切證據後，警方在前天下午3時許持搜索票至現場查緝，當場查獲許與2名工作人員，還有40名賭客，現場查扣賭資14萬餘元、擲風骰10顆及麻將10副等證物。

    警方最後將許與工作人員依刑法第268條營利供給賭博罪送辦，賭客依刑法第266條賭博罪偵辦。

    萬華分局強調，賭博不僅敗壞社會風氣，更常為高利貸與暴力討債等犯罪溫床。警方將持續針對轄內各類不法場所進行強力掃蕩，以靖治安。同時呼籲市民大眾，若發現社區內有出入異常之可疑場所，可向警方檢舉，共同攜手打造安全的生活環境。

    警方查扣賭具。（記者王冠仁翻攝）

    警方查扣賭具。（記者王冠仁翻攝）

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