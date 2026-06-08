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    首頁 > 社會

    高雄轎車跨切紅白結界罰天價3.6萬 警闢謠：假消息

    2026/06/08 14:27 記者黃良傑／高雄報導
    高雄車跨切紅白結界罰天價3.6萬，警方急闢謠指「假消息」。（記者黃良傑攝）

    高雄車跨切紅白結界罰天價3.6萬，警方急闢謠指「假消息」。（記者黃良傑攝）

    網傳高雄道路出現神秘「紅白結界」，並稱壓線會被罰3.6萬元，警察局交通大隊強調紅線外推搭槽化線，目的在規範車輛轉彎角度，不得切網狀槽化線，同時禁止車輛臨停，藉以保護行人，但違者非罰3萬6000元，最高罰1800元。

    高市警方表示，違規罰3萬6000元是「假訊息」；有鑑於汽機車轉彎時，常因「切西瓜」角度沒抓好，容易擦撞到行人，加上轉彎處常有民眾違停車輛，迫使行人必須走到汽機車道或混合道路上，險象環生。

    因此，交通局將禁止車輛臨停的紅線外推，同時搭劃上槽化線，雙重保護行人，避免駕駛轉彎「切西瓜」，也避免因轉彎死角，造成行人受傷。

    不過，警方發現網路瘋傳內容，誤將槽化線罰則、沒停讓行人肇事的罰鍰，混為一談，跑出了違規者會罰3萬6000元，強調此說法有誤！

    交通大隊表示，車輛若不慎跨越槽化線，依法開罰900元至1800元，另於槽化線上停車，也可處600元至1200元罰鍰。

    至於網路流傳的「罰3萬6000元」，並非是壓到標線的罰款，而是行近斑馬線、未停讓導致肇事，造成行人重傷或死亡狀況下的罰鍰，同時可以吊銷駕駛執照，但與有無壓到槽化線沒有關係。

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