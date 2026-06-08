台中大肚山亂倒1萬噸廢土 中檢瓦解環保蟑螂集團起訴63人

台中家逸土地開發公司負責人洪岳鵬等人，將大量工程廢土、營建廢棄物，違法傾倒在大肚區福和北段自己所有和緊鄰機械公司的土地上。（中檢提供）

台中市大肚區福和北段一處機械公司所有的土地，2024年5月地主發現遭人傾倒高達5層樓高的廢土，台中地檢署獲報後追查，發現家逸土地開發公司負責人洪岳鵬（46歲）與鄭姓協理（34歲），結合土尾業者，以「繞場」合法掩護非法，或直接載來傾倒的方式，將多達一萬噸的廢土與營建廢棄物棄置在該處，全案經兩波搜索調查後偵結，今天依違反廢棄物清理法、偽造文書、水土保持法等罪嫌，將洪男、鄭男等63人起訴。

中檢調查發現，家逸土地開發公司負責人洪岳鵬與鄭姓協理為節省土地開發、整地及回填成本，並牟取不法利益，夥同黃姓等16名土尾業者、土方仲介、車隊頭及司機，利用家逸公司所有的大肚區福和北段土地，及違法占用相鄰機械公司所有土地，收受台中市龍井區與彰化縣和美鎮建案工地、大肚產業科技園區滯洪池清淤工程及營建剩餘混合物、污泥等事業廢棄物。

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檢方查出，該集團的犯罪手法，是以載運車隊至土資場「繞場」而未實際下土、分篩、處理，在取得形式聯單後再將廢土載往大肚該處地點傾倒，以合法掩飾非法；甚至是直接載運到該處土地非法堆置。全案非法清除、處理及堆置的廢土、營建剩餘混合物及污泥等事業廢棄物，總體積達1萬606立方公尺以上。

檢方並查出，張姓、李姓被告，甚至偽造「整地回填工程契約書」，於台中市政府環境保護局、水利局等相關人員到場會勘時，出示偽造文件佯稱是合法整地回填工程，規避查緝。

檢方偵結後，今天依違反廢棄物清理法之未經主管機關許可提供土地回填、堆置廢棄物、偽造私文書、使公務員登載不實、水土保持法等罪嫌，將洪男、鄭男等63人起訴。

台中家逸土地開發公司負責人洪岳鵬等人，將大量工程廢土、營建廢棄物，違法傾倒在大肚區福和北段自己所有和緊鄰機械公司的土地上。（中檢提供）

假整地真亂倒！中檢查出洪岳鵬為首的犯罪集團「繞場」合法掩飾非法的手法。（中檢提供）

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