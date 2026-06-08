南鯤鯓廟70歲進香嬤倒地OHCA 驚險搶命過程曝光

消防隊救護員以AED、CPR和給氧現場為阿嬤香客急救。（民眾提供）

國定民俗「南鯤鯓代天府五府千歲進香期」登場，1名70歲阿嬤香客昨日突然倒地，失去生命徵象，1名女信眾先依消防局119線上教導實施CPR急救，再由北門、學甲消防分隊接手搶救，將7阿嬤香客從鬼門關前搶救回來，轉危為安，讓香客團員相當感謝。

南鯤鯓廟昨天逢假日，進香最熱鬧，香客和陣頭擠爆廟埕，上午11點多，從台南市安南區到南鯤鯓進香的翁姓阿嬤香客，疑因天氣炎熱，身體不適，突然倒地，無呼吸心跳，情況危急。

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119接獲民眾報案後，派遣員先以電話線上教導1名女信眾對翁婦實施心肺復甦術急救，同時間就在附近處理車禍傷患救護的北門消防分隊，也由隊員郭育廷立即攜帶救護車上的AED電擊器趕到現場搶救，在監測分析後為阿嬤進行電擊1次，接獲支援通報的學甲消防分隊救護車抵達現場後，隊員郭嘉朗、陳彥行持續為翁婦CPR與正壓給氧，終於在送上救護車前成功恢復翁婦的自發性呼吸，隨後送往麻豆新樓醫院急救，救回一命。

消防局第三救災救護大隊大隊長鄭誌峰表示，對危急傷病患的即時辨識與判斷，有賴隊員平時訓練，吸收相關救護指引與知識更新，並透過情境的模擬練習，方能在現場做出應變應有處置，發揮緊急救護專業技能。

消防局局長楊宗林表示，除了持續推動「全民CPR」，提升到院前存活率是消防局首要工作，昨天學甲與北門兩分隊在南鯤鯓廟的合力救援，並在119派遣員即時辨識危急患者，指引民眾施行CPR急救，正所謂「救護是從響鈴開始」，讓救援行動更盡早介入，終於救命成功。

台南市119派遣員先以電話線上教導1名女信眾對翁婦實施心肺復甦術急救。（民眾提供）

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