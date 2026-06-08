為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    女警官「張文案」1個月內建細胞簡訊制度 榮獲台北市警局金吾獎

    2026/06/08 12:59 記者王冠仁／台北報導
    北市警勤務指揮中心警務正曾淑婷獲獎。（記者王冠仁翻攝）

    北市警勤務指揮中心警務正曾淑婷獲獎。（記者王冠仁翻攝）

    台北市警局在今天舉辦第34屆金吾獎頒獎典禮，其中獲獎的勤務指揮中心警務正曾淑婷格外受到矚目。因為她在去年12月發生的張文隨機殺人案後1個月內，建立重大治安事件的細胞簡訊傳送制度，並於實體演練中同步發送，能夠在未來遇到緊急事故時，提升應變處置作為，表現亮眼。

    北市警指出，曾淑婷是警大法律研究所94年班畢業，目前已經在北市警勤務指揮中心服務3年。

    曾淑婷說，她今天獲得這個獎項，主要是因為去年1219捷運隨機攻擊事件發生以後，市長蔣萬安特別指示要將原本運用在天然災害如地震、暴雨的「細胞簡訊」，擴大運用到重大治安事件上。

    細胞簡訊的主要目的，是希望能在緊急危險時刻，讓民眾可以第一時間收到通知並進行疏散，進而降低恐慌與傷亡；今天能從蔣市長手中獲得這個獎項，她覺得非常有意義。

    曾還說，這件事情的完成，她首先要感謝家人，也要感謝勤指中心主任李兆欣。因為有她的支持、教導以及帶領，全體同仁才能在短短1個月時間內，將這套細胞簡訊制度建立完成，也要特別感謝消防局與團隊的全力協助與支持。這套制度建立後，已經經過多次實地演練，希望未來能夠帶給這座城市更多的守護。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播