女警官「張文案」1個月內建細胞簡訊制度 榮獲台北市警局金吾獎

北市警勤務指揮中心警務正曾淑婷獲獎。（記者王冠仁翻攝）

台北市警局在今天舉辦第34屆金吾獎頒獎典禮，其中獲獎的勤務指揮中心警務正曾淑婷格外受到矚目。因為她在去年12月發生的張文隨機殺人案後1個月內，建立重大治安事件的細胞簡訊傳送制度，並於實體演練中同步發送，能夠在未來遇到緊急事故時，提升應變處置作為，表現亮眼。

北市警指出，曾淑婷是警大法律研究所94年班畢業，目前已經在北市警勤務指揮中心服務3年。

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曾淑婷說，她今天獲得這個獎項，主要是因為去年1219捷運隨機攻擊事件發生以後，市長蔣萬安特別指示要將原本運用在天然災害如地震、暴雨的「細胞簡訊」，擴大運用到重大治安事件上。

細胞簡訊的主要目的，是希望能在緊急危險時刻，讓民眾可以第一時間收到通知並進行疏散，進而降低恐慌與傷亡；今天能從蔣市長手中獲得這個獎項，她覺得非常有意義。

曾還說，這件事情的完成，她首先要感謝家人，也要感謝勤指中心主任李兆欣。因為有她的支持、教導以及帶領，全體同仁才能在短短1個月時間內，將這套細胞簡訊制度建立完成，也要特別感謝消防局與團隊的全力協助與支持。這套制度建立後，已經經過多次實地演練，希望未來能夠帶給這座城市更多的守護。

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