台鐵新烏日站驚傳男子跳鐵軌 左手臂變形、意識不清送醫

一名男子今天上午在台鐵新烏日站，因不明原因跳落鐵軌，消防人員獲報到場將意識不清的男子救出送醫。（記者陳建志翻攝）

台鐵新烏日站今天上午10點多驚傳一名年約60歲男子因不明原因從月台跳落鐵軌，剛好行經的自強號列車司機雖鳴笛、煞車仍撞上，男子滾落自強號列車下方鐵軌，消防人員獲報到場搶救，將這名男子救出，發現左手臂變形、意識不清，右腳並有火車輾壓痕跡，急救後送往大慶中山醫院救治，詳細原因鐵路警察將進一步釐清。

台中市消防局今天上午10點41分接獲報案，表示台鐵新烏日火車站第一月台有民眾受傷，到場時發現一名年約60歲男子躺臥在109車次由基隆開往屏東的自強號列車下方，在斷電後將男子從列車下方救出。

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消防人員發現，這名身分不詳的男子左手臂變形、意識不清，經急救處置後送往大慶中山醫院救治。

鐵路警察局台中分局新烏日分駐所表示，接獲通報台鐵109次自強號於新烏日站內第2股道撞擊到一名落軌旅客，經查該男子（身分待查證）於新烏日站南下月台不明原因自行跳落軌道，列車司機發現後，雖緊急鳴笛，仍來不及煞停撞擊該名男子，該名男子身分和為何跳落軌道警方將調查釐清。

一名男子今天上午在台鐵新烏日站，因不明原因跳落鐵軌，消防人員獲報到場將意識不清的男子救出送醫。（記者陳建志翻攝）

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