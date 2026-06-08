毒駕送瓦斯撞車、輾斷警察所長腿均無保請回同一法官裁定？ 彰化地院回應了

彰化接連2件毒駕案被告均無保請回，今傳出是同一名法官裁定，但院方不願證實。（民眾提供）

彰化縣境內近來連續發生「毒駕運送瓦斯案」、「毒駕通緝犯倒車輾斷所長腳案」，檢方均對嫌犯提出羈押聲請，但法院均無保請回。彰化地院飽受外界抨擊，今天傳出這兩起「無保請回」裁定均出自同一法官之手；對此，彰化地院不願證實。

由於近社會關心毒駕案，連續兩件毒駕犯無保請回，彰化地院飽受壓力，昨晚（7日）特別說明表示，個案強制處分之決定，此係由承辦法官依據具體案情、卷內證據資料及刑事訴訟法相關規定，就犯罪嫌疑、羈押原因、必要性及比例原則等要件，本於獨立職權所為判斷，個案裁定結果並不能概括的反推為本院全體法官對該類案件之法律見解與態度，亦不應解讀為法院與檢察機關之對立，或對於毒駕行為的縱容。但今天又傳出兩件毒駕案都由同一名法官做出裁定，對此，彰化地院不願證實。

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這兩案分別是有過失致死、吸毒前科的瓦斯行江姓員工，吸食俗稱「喪屍煙彈」的毒品依托咪酯後，駕駛滿載10桶鋼瓶的瓦斯車上路，最終失控撞上路旁轎車，檢方以有反覆實施之虞聲請預防性羈押，但法官審理後，以「證據不足以證明江男吸毒已達不能安全駕駛狀態」為由裁定無保請回。檢方不服提出抗告，台中高分院已撤銷原處分，發回地院重審。

第二件是施姓毒品通緝犯倒車企圖逃逸時，輾斷埔鹽分駐所長陳國銘雙腿，導致右腳髕骨粉碎性骨折，事後快篩呈安非他命與依托咪酯陽性，遭檢方聲押，法官認施嫌無逃亡動機且「證據不足以證明故意衝撞」，加上毒駕初篩結果，裁定無保請回。

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