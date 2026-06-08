毒駕撞傷警無保請回 彰化市長林世賢赴監院陳情要求查法官違失

毒駕撞警無保請回，彰化市長林世賢親赴監察院陳情並請監委查法官違失。（市公所提供）

彰化縣警局溪湖分局埔鹽分駐所長陳國銘日前盤查1名通緝犯，不料對方開車逃逸，陳國銘雙膝及腳踝當場遭車輪輾壓骨折，仍負傷將男子制伏，毒品唾液快篩驗出依托咪酯及安非他命陽性反應，不料，檢方聲請羈押，彰化地院卻裁定無保請回，社會譁然，彰化市長林世賢今天（8日）親赴監察院陳情時砲轟法官「天理不容」，並請監院調查法官有否違失。

林世賢指出，近期彰化縣接連發生重大毒品駕駛案件，短短1個月內即發生兩起毒駕致死案件及一起毒駕拒檢衝撞員警事件，引發社會大眾對道路安全及毒品犯罪防制問題的高度關注。有鑑於毒品駕駛案件持續增加，且依托咪酯（俗稱喪屍煙彈）、安非他命等新興毒品快速流竄，已嚴重威脅人民生命財產安全，因此他向監察院提出陳情，請求針對毒品駕駛查緝、防制及相關制度運作情形進行全面調查。

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他強調，針對埔鹽分駐所長被毒駕撞傷，彰化地方法院無保請回，請監院調查法官是否違失，另外釐清現行毒駕查緝及即時檢測量能是否足夠，毒駕累犯及高風險駕駛人管理機制是否完善，以及重大毒駕案件的羈押及預防再犯措施是否符合社會期待。

另外還包括中央及地方政府在毒駕防制教育、查緝執法及跨機關合作方面是否存在制度缺失，面對依托咪酯等新興毒品氾濫，相關主管機關是否已建立足夠的防制與應變措施，提出具體改進建議，督促政府強化毒駕防制工作，以維護國人生命安全及道路交通秩序。

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男子毒駕自撞肇事，被法院無保請回引發社會譁然。（資料照）

毒駕撞傷員警，但被法院無保請回引發社會譁然。（資料照）

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