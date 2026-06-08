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    首頁 > 社會

    天兵阿伯酒後騎車返家 撞上前方計程車當場被活逮

    2026/06/08 12:39 記者王冠仁／台北報導
    莊姓老翁騎機車撞上前方計程車。（記者王冠仁翻攝）

    莊姓老翁騎機車撞上前方計程車。（記者王冠仁翻攝）

    72歲莊姓老翁昨天晚上在台北市萬華區喝酒後，心存僥倖，竟然酒後騎機車打算返回新北市中和區住處，但他騎車行經東園街一處路段時，疑因不勝酒力，沒發現前方一輛計程車經過路口煞車減速，居然一頭撞上計程車車尾。警方事後到場處理，聞到他身上有濃厚酒味，經酒測發現他酒測值達0.87毫克，當場被警方逮捕。

    北市警萬華分局東園街派出所在昨天晚上9時許接獲110報案，民眾稱東園街上有車禍，需要警方前往協助。

    轄區員警到場後，發現是72歲莊姓老翁不慎撞上前方另輛計程車，幸虧雙方都沒有受傷；正當員警詢問雙方事發經過時，員警聞到他身上有濃厚酒味。警方發現莊酒駕，立刻對他酒測，他酒精濃度達0.87毫克，警方當場將他逮捕，並依公共危險罪嫌送辦。

    萬華分局呼籲，酒後不開車、騎車，避免危害自身及其他用路人安全；對於酒、毒後駕車等違序違法行為，警方將持續加強查察取締、依法嚴辦，以維護社會秩序與公共安全。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    莊姓老翁機車車頭撞爛。（記者王冠仁翻攝）

    莊姓老翁機車車頭撞爛。（記者王冠仁翻攝）

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