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    首頁 > 社會

    賓士男迴轉搖晃差點出車禍 警赫見他身揹3條通又毒駕

    2026/06/08 12:23 記者陸運鋒／新北報導
    張嫌起初不願配合受檢，警方隨即拔槍喝令下車。（記者陸運鋒翻攝）

    張嫌起初不願配合受檢，警方隨即拔槍喝令下車。（記者陸運鋒翻攝）

    張姓男子駕駛賓士車行經新北市新店寶橋路時，因迴轉時車身搖晃差點出車禍，隨即被巡邏警方攔查，不過張男起初拒絕下車，警方見狀立即拔槍警戒，這才讓張男乖乖下車，經警方盤查後，赫見他除了身揹3條通緝還毒駕，另搜出毒品安非他命，詢後移送偵辦。

    新店警分局調查，42歲張嫌分別在4月及5月時，被台北、台南及橋頭地檢署發布詐欺、妨害自由及過失傷害等3條通緝；他在前天中午12時許駕駛黑色賓士轎車，行經新店區寶橋路迴轉時車身搖晃，甚至差點撞到其他車輛，巡邏員警見狀後隨即上前攔查。

    據查，過程中張嫌一度不願開車門配合受檢，員警立即掏槍拉滑套並大聲喝斥，張嫌這才乖乖配合下車受檢，經盤查確認身分是3條通緝後，隨後於車內搜出毒品安非他命1包（17公克），並實施毒品快篩結果呈安非他命陽性反應。

    警方指出，除依法舉發毒駕查扣車輛外，全案詢後將張嫌依毒品、公共危險等罪嫌移送台北地檢署偵辦，通緝部分則解送歸案，同時追查毒品來源。警方說，毒品不僅危害個人身心健康，更可能影響駕駛判斷能力，造成重大交通事故，將持續強化查緝力道，守護市民生命財產安全。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    張嫌不但毒駕，警方還在車內搜出安非他命。（記者陸運鋒翻攝）

    張嫌不但毒駕，警方還在車內搜出安非他命。（記者陸運鋒翻攝）

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