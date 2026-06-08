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    女警難產身亡來不及拿「模範警察」 親人出席代領場面鼻酸

    2026/06/08 11:53 記者王冠仁／台北報導
    陳芊雯的父母與丈夫上台領獎。（記者王冠仁攝）

    陳芊雯的父母與丈夫上台領獎。（記者王冠仁攝）

    台北市警局中正一分局督察組女警官陳芊雯，在今年4月因生產時大量失血，送醫搶救不治。台北市警局今天舉辦第34屆金吾獎頒獎典禮活動，陳員也獲選本屆「模範警察」，但她來不及拿獎就不幸辭世；為了表達對她投身警察工作的努力不懈，北市警今天邀請她的父母與丈夫代表領獎，場面令人鼻酸。

    北市警指出，陳芊雯秉持熱忱的工作態度，對重要警衛對象及總統府等重要機關維安工作積極投入、不遺餘力，本次獲選全國模範警察殊榮，正是對其平日辛勞付出的最高肯定；然而，就在眾人期待她站上舞台接受榮耀之際，陳員卻於頒獎典禮前因生產不幸辭世，警界同仁無不震驚與不捨。

    為了肯定陳員對警察工作的付出，北市警今天特別邀請她的父母與丈夫前來代表領獎。陳員父母與丈夫受獎後，中正一分局長陳瑞基以及分局同仁，也紛紛上台，一同感謝陳員在警察工作崗位上的辛苦付出。

    警方指出，陳芊雯住在新北市三重區，她4月18日就近前往三重某婦產科診所生產，期間卻出現血崩、大量出血的情況；由於診所無法對她輸血，於是將她送往新北市立聯合醫院，但院方認為「狀況嚴重」，評估後無法處理，她最後被轉院至台北馬偕醫院救治，但仍因失血過多，在20日凌晨1時許宣告不治。

    陳芊雯的父母與丈夫上台領獎，中正一分局同仁也一併上台。（記者王冠仁攝）

    陳芊雯的父母與丈夫上台領獎，中正一分局同仁也一併上台。（記者王冠仁攝）

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