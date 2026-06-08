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    看完表演爆口角！鼓手遭同團成員當街噴灑辣椒水 害路人咳嗽嘔吐逃竄

    2026/06/08 11:40 記者姚岳宏／台北報導
    楊男噴完辣椒水揹著吉他離開。（記者姚岳宏翻攝）

    楊男噴完辣椒水揹著吉他離開。（記者姚岳宏翻攝）

    台北市中山北路二段77巷1處練團室外，昨晚10時許發生辣椒水攻擊事件，同一個樂團的28歲洪姓鼓手，原本試圖與27歲楊姓吉他手溝通化解近期嫌隙，未料楊男竟情緒失控，持辣椒水朝洪男臉部狂噴數秒，這起噴辣椒水事件導致被害人臉部紅腫送醫，更造成現場路人恐慌走避，場面一度陷入混亂。

    根據目擊民眾描述，當時2人在某音樂練團室門口發生爭執，楊男隨即拿出辣椒水對著洪男的臉部連續直噴超過3秒，起初旁人還誤以為是在噴灑乾洗髮，然而刺鼻氣體瞬間瀰漫，導致周遭民眾出現咳嗽與嘔吐的嚴重不適症狀，連帶影響到地下室的人員，迫使許多人紛紛逃出戶外避難。

    楊男噴完辣椒水後，情緒依然激動，手持噴霧罐持續在現場叫囂，直到被旁人架開並奪走手中物品後才逃離現場，轄區中山警分局與消防隊獲報派員前往現場，將臉部紅腫的洪男送往馬偕醫院治療。

    警方初步調查，雙方為同團成員，當晚剛看完其他樂團表演，準備離去時引發糾紛，雖然洪男事後表示不願對楊男提告，但警方強調，針對任何危害他人安全及影響公共秩序的違法行為絕對嚴加查辦。目前警方已通知楊男到案說明，將依違反社會秩序維護法送辦。警方呼籲民眾遇有糾紛應保持理性溝通，切勿訴諸暴力或使用刺激性器材攻擊他人。

    救護車到場處理。（記者姚岳宏翻攝）

    救護車到場處理。（記者姚岳宏翻攝）

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