北市警今舉行第34屆金吾獎典禮 蔣萬安：獎金全面提高

台北市長蔣萬安（後排左五）今天出席金吾獎頒獎典禮。（記者王冠仁攝）

台北市警局在今天早上舉辦第34屆金吾獎頒獎典禮，典禮中表揚本屆40位金吾獎得獎人員，以及9位模範警察。台北市長蔣萬安今天出席主持典禮時受訪說，支持警察同仁，不只是口號，要有實質的幫助，所以這次金吾獎的獎金全面提高，希望能夠鼓舞警界士氣。

蔣萬安說，他已經連續4年都來參加金吾獎頒獎典禮，非常榮幸。這一次從90位優秀同仁裡面，選出最後40位金吾獎的得主，今天很高興能夠對於他們過去這段期間的傑出表現給予肯定。

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蔣萬安還說，對於女性警察同仁在懷孕期間也要堅守崗位，非常辛苦，所以今天宣布女警同仁懷孕，將會給予產前健檢3000元補助；北市府也跟民間團體合作，再給予5000元的幸福寶貝包。另外，他要感謝局長林炎田在年初時提出對於捷運場站整個無線電通訊設備系統全面的建置提升，他也同意撥予一次到位的經費，他認為要守護市民的健康，同時也要守護第一線執勤的警察同仁的安全。

北市警指出，為激勵警察局員警工作士氣，自民國82年開辦「金吾獎」遴拔工作績優員警，本次各單位推薦參加金吾獎遴選人數達92人，最後選出40位獲獎人員。

在這次得獎者中，中山分局偵查佐招喻翔偵破多件黑道幫派涉嫌違反組織犯罪防制條例案件，並查獲多起持有、改造槍枝、詐欺集團及販賣毒品案件等，檢肅幫派首腦及幹部，瓦解組織犯罪，有效淨化社會治安。勤務指揮中心警務正曾淑婷於去年1219捷運隨機攻擊事件發生後，率先將細胞簡訊機制導入到重大治安事件通報，並於實體演練中同步發送，提升未來緊急事故應變處置作為，足為表率。

北市警表示，為激勵警察士氣，不僅本屆金吾獎獎金從1萬元提升至1萬5000元；「勤務繁重加成」支給上限調升至1.3倍，外勤同仁每月增加約2910元；同時「刑事加成」提高到8成，每月增加約1940元、補助懷孕同仁每胎3000元產前健檢補助等。

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